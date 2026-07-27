Vlada uručila ključeve za više od 200 stanova u Sisku i Petrinji: "Sve su poželjnija mjesta za život mladih"

“Svaka treća obnovljena lokacija nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa nalazi se na području Petrinje. Na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovljeno je više od 15.000 lokacija te oko 900 objekata javne namjene. Ulazimo u završnu četvrtinu obnove, a posebno nas veseli što ne obnavljamo samo oštećene zgrade, nego gradimo i nove. U 59 novih višestambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji bit će ukupno 1024 nova stana, koji će nakon obnove biti namijenjeni programu priuštivog stanovanja za mlade obitelji”, rekao je Bačić.