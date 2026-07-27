poziv na transparentnost
Varvodić traži da izbori u HOO-u budu javni: "Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im otvoriti vrata"
Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Josip Varvodić, u priopćenju je pozvao da izborna skupština HOO-a bude javna.
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Podsjetimo, izbori za novog predsjednika HOO-a održavaju se 29. srpnja. Glavna bitka vodi se između bivšeg ministra i predsjedničkog kandidata Dragana Primorca te Josipa Varvodića, predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Za izbor će glasati ukupno 155 predstavnika saveza, sportskih zajednica, olimpijaca i sportaša.
Varvodić je u priopćenju naglasio da je riječ o nikad važnijim izborima za hrvatski sport.
"S obzirom na rastući interes javnosti za novog čelnika krovne sportske organizacije u državi, pozivam Hrvatski olimpijski odbor da sjednicu Izborne skupštine, kao i sami izborni proces, otvori za javnost i novinare. Tako bi se omogućila i transparentnost cijelog postupka i građanima poslala jasna poruka, a to je da se izbori odvijaju u skladu s propisima. Izbjeglo bi se i ono čemu tjednima svjedočimo, a to su različita, često i neispravna, tumačenja podrški i stavova", naveo je.
Dodao je da bi to bio i važan korak prema novoj kulturi upravljanja hrvatskim sportom.
"Od objave svoje kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora vrlo sam jasan i otvoren u namjeri da naglasak stavljam na svoj program koji mora donijeti dubinske i temeljite promjene i od toga neću odustati. Kao što sam i navodio u svojem programu "Zajedno za razvoj hrvatskog sporta", moramo vratiti sport sportašima. Trebamo sustav koji stvara pobjednike i koji ravnopravno dodjeljuje i kontrolira financijska sredstva", naglasio je.
Istaknuo je da je sve što se događalo prethodnih tjedana zadalo težak udarac ugledu institucija. "Tjednima upozoravam na pritiske kojima su izloženi članovi različitih sportskih saveza. Nakon gotovo tri desetljeća, imamo priliku odabrati vodstvo kojem je stalo do sporta, a ne vlastitog interesa. Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im otvoriti vrata i jasno prikazati tko je tko i za što se točno zalaže", zaključio je.
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