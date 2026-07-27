Varvodić traži da izbori u HOO-u budu javni: "Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im otvoriti vrata"

"S obzirom na rastući interes javnosti za novog čelnika krovne sportske organizacije u državi, pozivam Hrvatski olimpijski odbor da sjednicu Izborne skupštine, kao i sami izborni proces, otvori za javnost i novinare. Tako bi se omogućila i transparentnost cijelog postupka i građanima poslala jasna poruka, a to je da se izbori odvijaju u skladu s propisima. Izbjeglo bi se i ono čemu tjednima svjedočimo, a to su različita, često i neispravna, tumačenja podrški i stavova", naveo je.