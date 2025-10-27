FOTO / Iz prodaje se povlači popularni začin, nije siguran za jelo

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda ALI BABA, KURKUMA U PRAHU 100g i 400g, najbolje upotrijebiti do 22.04.2026., zbog moguće kontaminacije bakterijama iz roda Salmonella.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navode iz DIRH-a.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, Indija
Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, Italija
Maloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., Zagreb
SPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb
