FOTO / Iz prodaje se povlači popularni začin, nije siguran za jelo

N1 Info
27. lis. 2025. 14:45
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda ALI BABA, KURKUMA U PRAHU 100g i 400g, najbolje upotrijebiti do 22.04.2026., zbog moguće kontaminacije bakterijama iz roda Salmonella.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navode iz DIRH-a.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, Indija

Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, Italija

Maloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., Zagreb

SPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb

Teme
DIRH Državni inspektorat kurkuma u prahu povlačenje proizvoda

