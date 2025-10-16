Oglas

HAPIH

Inspektorat povukao mesni proizvod iz prodaje

author
Hina
|
16. lis. 2025. 22:38
>
22:51
kolica, trgovina, cijene hrane, poskupljenja
N1

Državni inspektorat RH izvijestio je o opozivu mesnog proizvoda ŠMEK SULC klasični, upotrijebiti do 24.10. 2025., hrvatskog proizvođača Bođirković, zbog alergena soje koja nije naveden na deklaraciji, priopćila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Oglas

Mesni proizvod ŠMEK SULC klasični koji se povlači s tržišta, ima LOT 25254P.

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, dodaje HAPIH.

Zemlja podrijetla proizvoda je Hrvatska, a proizvođač je Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda BOĐIRKOVIĆ iz Borova. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, naveo je HAPIH.

Teme
Državni inspektorat Povlačenje proizvoda alergeni alergije soja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ