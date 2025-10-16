Inspektorat povukao mesni proizvod iz prodaje

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, dodaje HAPIH.