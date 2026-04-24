FOTO / Jeste li ga vidjeli? Policija traga za ovim muškarcem, odmah im javite

24. tra. 2026. 14:54
PU Zagrebačka
Radi se o muškoj osobi starosti oko 50 godina, visine oko 180 cm, slabije tjelesne građe, pogrbljenog hoda, kratke kose tamne boje sa zaliscima, odjeven u majicu kratkih rukava sive boje, hlače s našivenim džepovima na nogavicama tamnije boje i crne tenisice.

U petak, 11. srpnja i ponedjeljak 14. srpnja 2025. godine na području Dugog Sela, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo prijevare kao i kazneno djelo krivotvorenja isprave, javlja PU zagrebačka.

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima, javljaju, pozivajući građane da ako prepoznaju osobu u pitanju, odmah kontaktiraju policiju.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, policija poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese  [email protected]

