28 intervencija

FOTO / Lampion na tornju Zagrebačke katedrale: Vatrogasci upozorili na opasnost

N1 Info
01. sij. 2026. 14:22
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Zagrebački vatrogasci izvijestili su da su u posljednja 24 sata imali ukupno 28 intervencija, od kojih je dio bio posebno zahtjevan.

Najčešće su gorjeli kontejneri, otpad i koševi za smeće, zbog čega su vatrogasci na takve intervencije izlazili deset puta. U požaru dviju podrumskih ostava s otpadom i kartonskom ambalažom jedna je osoba lakše ozlijeđena, a zabilježen je i požar kombija u kojem se nalazilo sedam stranih državljana.

"Posebno izdvajamo zahtjevne i dugotrajne intervencije na požaru napuštenog hotela i požaru podzemnih ostava, pri čemu je utrošeno oko 30 boca za izolacijske aparate, što ukazuje na dugotrajnost i složenost tih intervencija", poručili su vatrogasci.

Osim gašenja požara, vatrogasci su osiguravali javna događanja, iz dizala oslobodili 12 osoba, intervenirali na mjestu prometne nesreće na Markovom Polju te s obale Save spasili jednu osobu.

Posebno su upozorili na nesvakidašnju i potencijalno vrlo opasnu pojavu – puštanje lampiona. Jedan takav lampion zapeo je na Zagrebačkoj katedrali.

"Izdvajamo i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na Zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara", upozorili su.

Nova godina Vatrogasci Zagreb Zagrebačka katedrala

