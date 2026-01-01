Zagrebački vatrogasci izvijestili su da su u posljednja 24 sata imali ukupno 28 intervencija, od kojih je dio bio posebno zahtjevan.
Najčešće su gorjeli kontejneri, otpad i koševi za smeće, zbog čega su vatrogasci na takve intervencije izlazili deset puta. U požaru dviju podrumskih ostava s otpadom i kartonskom ambalažom jedna je osoba lakše ozlijeđena, a zabilježen je i požar kombija u kojem se nalazilo sedam stranih državljana.
"Posebno izdvajamo zahtjevne i dugotrajne intervencije na požaru napuštenog hotela i požaru podzemnih ostava, pri čemu je utrošeno oko 30 boca za izolacijske aparate, što ukazuje na dugotrajnost i složenost tih intervencija", poručili su vatrogasci.
Osim gašenja požara, vatrogasci su osiguravali javna događanja, iz dizala oslobodili 12 osoba, intervenirali na mjestu prometne nesreće na Markovom Polju te s obale Save spasili jednu osobu.
Posebno su upozorili na nesvakidašnju i potencijalno vrlo opasnu pojavu – puštanje lampiona. Jedan takav lampion zapeo je na Zagrebačkoj katedrali.
"Izdvajamo i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na Zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara", upozorili su.
