FOTO / Milanović u Viru: "Godinama ste bili šampion u kontroli štete, a onda je došao preokret"

Istaknuo je i da je Vir godinama bio "šampion u kontroli štete“, no da je pravi preokret donijela vizija lokalnog vodstva. "Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, koji nije formalno grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40 posto u ovom trenutku“, rekao je predsjednik Milanović.