FOTO / Nad Zagrebom snimljen rijedak fenomen. Znate li što znači ova pojava?

Riječ je o optičkom fenomenu koji nastaje kad svjetlost Sunca prolazi kroz tanki sloj oblaka ispunjenih kristalima leda, najčešće cirusnim oblacima na visinama od oko 5 do 10 km iznad zemlje. Halo se dakle formira zbog loma svjetlosti na kristalićima. Kako se dio svjetlosti lomi, a dio dolazi izravno, istovremeno vidimo i Sunce i halo.