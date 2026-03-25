halo oko Sunca

FOTO / Nad Zagrebom snimljen rijedak fenomen. Znate li što znači ova pojava?

Tea Blažević
25. ožu. 2026. 10:26
sunce
Neven Krčmarek

Nad Zagrebom je danas snimljena vrlo zanimljiva pojava, halo oko Sunca.

Riječ je o optičkom fenomenu koji nastaje kad svjetlost Sunca prolazi kroz tanki sloj oblaka ispunjenih kristalima leda, najčešće cirusnim oblacima na visinama od oko 5 do 10 km iznad zemlje. Halo se dakle formira zbog loma svjetlosti na kristalićima. Kako se dio svjetlosti lomi, a dio dolazi izravno, istovremeno vidimo i Sunce i halo. 

Boris Štromar

Ovaj fenomen često se povezuje s promjenom vremena. 

