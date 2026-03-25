VLADINE MJERE
Čačić: Plenković hitno mora uvesti "plivajući PDV", ključnim potezom nije se pohvalio
Predsjednik Reformista Radimir Čačić u Novom danu Tihomira Ladišića komentirao je vladine mjere i energetsku krizu zbog rata u Iranu
"Zasad ova kriza nije povijesna, ali je nepredvidiva. Ne zna ni Andrej Plenković kako će se razvijati, a pitanje je zna li to i Donald Trump. Dobro je da je vlada nešto poduzela i da nije čekala mjesecima, kao kod ranije krize. Ali, da smo spremni ili da želimo biti spremni, po hitnom bi postupku u zakonu uveli mogućnost plivajućeg PDV-a za energente, pa bi mogli reagirati i tom komponentom", naglaiso je Čačić.
Uvjeren je da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ne treba ni pomišljati da bi mogla imati problema s opskrbom jer imamo i zalihe, ali i "luku i rafineriju koja otprilike pokriva sve naše potrebe". Čačić smatra da nestašice na našim pojedinim benzinskim crpkama nastaju samo zbog panike, a povećanje cijena goriva je logično jer je na tržištu 20 posto manje nafte nego prije napada na Iran.
Iako generalno pozdravlja vladine mjere, Čačić je kritičan zbog činjenice da vlada nije intervenirala u cijenu plavog dizela u koju bi morala intervenirati, a ne može jer na njega nema trošarine. Rješenje je, ponovio je Čačić više puta tijekom gostovanja, u uvođenju "plivajućeg PDV-a".
O Šušnjarovim i Plenkovićevim "bedastoćama"
Na Ladišićevo pitanje što znači poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara da će sprečavati tzv. benzinski turizam, a u Hrvatskoj je i nakon ograničenja cijena goriva viša nego u susjednim zemljama i zemljama u okruženju, Čačić je odgovorio da "i demagogija ima svoje granice".
"Ta razina bedastoće, ta uvredljiva ideja da su svi građani priglupi ili da ih je priglupa barem ogromna većina, teško se podnosi, ali ljudi je podnose", kazao je Čačić i uz smijeh iskomentirao i Plenkovićevo "hvalisanje" kako ga iz svijeta svi dolaze pitati kako riješiti stvar: "I takvih smo se gluposti naslušali".
Nekadašnji član Plenkovićeve vladajuće koalicije i Milanovićev vicepremijer Čačić naglašava kako se vlada propustila pohvaliti najvažnijim potezom koji je povukla, a to je šestomjesečno ograničenje cijene plina i struje.
Ključna društvena skupina bez zaštite
Posljednji vladin paket mjera mu je problematičan jer ne štiti domaću proizvodnju,a ni najranjiviju društvenu skupinu - umirovljenike.
"Generalno štitimo sve, ali poljoprivredu i umirovljenike ne štitimo, dok EU zemlje puno više ciljano štite osjetljive skupine. Hrvatska ima ogromnu skupinu koja čini 40 posto stanovništva – umirovljenike koju uopće ovim mjerama ne štiti. Ključno je da će zbog rasta cijena goriva, cijene hrane nastaviti rasti, a to je u njihovoj strukturi budžeta veliki udar. Naši umirovljenici su za trećinu manje plaćeni od europskog prosjeka, a po strukturi potrošnje su zadnji u Europi, uključujući i europske države koje nisu u EU. O tom se problemu uopće ne govori", upozorio je Čačić.
Rješenje ne vidi u propisivanju minimalne mirovine jer to ne bi funkcioniralo dobro u uvjetima inflacije, bilo bi na štetu umirovljenika, ali bi vlada trebala sistemski odrediti povećanje izdvajanja za mirovine u narednih pet godina.
"Mi strateški i politički nemamo dugoročno pametnu vladu"
Osvrnuo se i na HNB-ovu projekciju inflacije od 4,6 posto, pa istaknuo da je to dvostruko veća inflacija nego u EU i da bi nam rast BDP-a bio nula da nema eruopskih sredstava.
"Mi strateški i politički nemamo dugoročno pametnu vladu, nadati se tome da će se promijeniti je uzaludno, ona se promijeniti neće. A sve to pogoni inflaciju - i najskuplje zdravstvo, nedjelotvorno pravosuđe, skupa i nedjelotvorna javna uprava", kazao je Čačić.
Smatra da smanjenje PDV-a u ovom trenutku nije realno jer smo zemlja koja uvozi 90 posto dobara i to mahom iz EU, pa samo PDV-om možemo štiti vlastitu proizvodnju.
