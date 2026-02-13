Oglas

kraj jedne ere

FOTO / Zadnji je radni dan Name: Pred vratima zapaljen lampaš, uz dirljivu poruku Zagrepčanima i Zagrepčankama

N1 Info
13. velj. 2026. 11:14
13.02.2026., Zagreb - Posljednji radni dan kultne zagrebacke robne kuce Nama u Ilici. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon čak 140 godina poslovanja, danas je posljednji dan rada Name u zagrebačkoj Ilici. Iako još ima artikala na policama, većina prostora zjapi sablasno prazna.

Posljednjih dana trajala je rasprodaja pa su građani kupovali ono što je ostalo na policama.

Zadnjega dana, u izglogu Name stoji poruka: Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujemo vam na vjernosti u proteklih 140 godina. Vaša Nama.

13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
13.02.2026., Zagreb - Nakon 140 godina rada, Nama u Ilica danas zatvara svoja vrata. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Trgovački sud donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu, tvrtki 'Izbor šesti'. Cijena je iznosila više od 17 milijuna eura.

Nama je u Ilici otvorena 1903. godine pod nazivom Kastner i Öhler. Nakon Drugog svjetskog rata postaje Narodni magazin, skraćeno Nama, simbol maloprodaje i gradskog ritma.

Nama zatvaranje

