gorski kotar, lika...

FOTO / Ne krećite na put, ceste su zametene snijegom. Kamionima zabranjeno autocestom

N1 Info
26. ožu. 2026. 06:40
Zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3 trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, izvijestili su u četvrtak iz HAK-a.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg.

Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog promjenjive vremenske situacije, iz HAK-a savjetuju vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca, prometna nesreća je na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Žuta Lokva na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

 U prekidu su: trajektna linija: Sumartin-Makarska katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik , Split-Hvar brodske linije: Preko-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Zbog zimskih uvjeta u Sloveniji zabrana je prometa na graničnim prijelazima sa slovenske strane za teretna vozila ukupne mase iznad 7,5 tona. 

