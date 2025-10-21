Oglas

predala vjerodajnice

FOTO / Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Milanovića

N1 Info
N1 Info
|
21. lis. 2025. 14:38
Ured predsjednika
Ured predsjednika

Veleposlanica SAD-a Nicole McGraw predala je vjerodajnice predsjedniku Milanoviću.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je primio vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država Nicole McGraw.

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn.

DSC_0673-1024x576.jpg
DSC_0652-1024x576.jpg
DSC_0614-1024x576.jpg
+ 1
Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

Teme
Nicole McGraw Zoran Milanović

