Veleposlanica SAD-a Nicole McGraw predala je vjerodajnice predsjedniku Milanoviću.
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je primio vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država Nicole McGraw.
U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn.
Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.
