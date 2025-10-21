Ljubo Jurčić o inflaciji: Hrvatska narodna banka je sada bespomoćna

Ljubo Jurčić, bivši potpredsjenik Vlade, bio je gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirao inflaciju i zašto je Hrvatska pri vrhu Europe po inflaciji.
"Inflacija dolazi kao nedostatak ponude na potražnju. U Hrvatskoj domaća proizvodnja pada, potražnja raste. Da imamo sređene tržišne odnose ta potražnja bi se zadovoljila povećanjem uvoza. Međutim, kad uvoznici odnosno dobavljači iz stranih zemalja vide da Hrvatska treba neku robu oni isti čas dižu svoje cijene, zato što ste u situaciji da ne možete drugačije reagirati sa svojom kontra ponudom", kaže Jurčić.
Objasnio je i zašto je proizvod hrvatskog proizvođača skuplji u Hrvatskoj nego u susjednoj zemlji.
"To je stara politika. Da bi osvojio neko tržište ideš s nižim cijenama u zemljama gdje izvoziš, a onda taj dio profita koji izgubiš na uvozu rješavaš dizanjem cijena na domaćem tržištu tako da hrvatski potrošač direktno ili indirektno plaća tu cjenovnu konkurentnost naših proizvođača u inozemstvu. To je ostalo još od vremena Jugoslavije", kaže Jurčić koji se slaže da je Vlada napravila grešku što je preuzela euro.
"Mi smo izgubili suverenitet, ali smo izgubili i instrument kad dođe do ovakve situacije, ostali smo bez vlastitog novca. HNB je samo šalter bez velikih ovlasti od Europske centralne banke. De facto HNB je sada bespomoćan i Vlada je u kratkom roku bespomoćna. Međutim, ova Vlada je na vlasti devet godina. Gospodarstvo ne možete isti tren promijeniti, ali ako znate što je problem možete donijeti mjere da to počnete mijenjati već za dvije godine", rekao je Jurčić.
