Ljubo Jurčić o inflaciji: Hrvatska narodna banka je sada bespomoćna

"Mi smo izgubili suverenitet, ali smo izgubili i instrument kad dođe do ovakve situacije, ostali smo bez vlastitog novca. HNB je samo šalter bez velikih ovlasti od Europske centralne banke. De facto HNB je sada bespomoćan i Vlada je u kratkom roku bespomoćna. Međutim, ova Vlada je na vlasti devet godina. Gospodarstvo ne možete isti tren promijeniti, ali ako znate što je problem možete donijeti mjere da to počnete mijenjati već za dvije godine", rekao je Jurčić.