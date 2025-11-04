Oglas

Robotski sustaV

FOTO / Pogledajte specijalno vozilo koje gasi veliki požar u Svetoj Nedelji

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 16:07
04.11.2025., Sveta Nedelja - Doslo je do pozara u skladistu guma
Zeljko Lukunic/PIXSELL

MVF-5, specijalizirano robotizirano višenamjensko vozilo kojeg proizvodi hrvatska tvrtka DOK-ING, pomaže vatrogascima u gašenju požara u Svetoj Nedjelji.

Oglas

U sladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim koji se vidi iz velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.

Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvane su i druge vatrogasne postrojbe.

MVF-5, specijalizirano robotizirano višenamjensko vozilo kojeg proizvodi hrvatska tvrtka DOK-ING, pomaže vatrogascima u gašenju požara u Svetoj Nedjelji.

Sve oko požara pratimo OVDJE.

04.11.2025., Sveta Nedelja - Doslo je do pozara u skladistu guma
04.11.2025., Sveta Nedelja - Doslo je do pozara u skladistu guma
Pogledajte Galeriju
Teme
Sveta Nedelja požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ