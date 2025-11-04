FOTO / Pogledajte specijalno vozilo koje gasi veliki požar u Svetoj Nedelji

MVF-5, specijalizirano robotizirano višenamjensko vozilo kojeg proizvodi hrvatska tvrtka DOK-ING, pomaže vatrogascima u gašenju požara u Svetoj Nedjelji.
U sladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim koji se vidi iz velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.
Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvane su i druge vatrogasne postrojbe.
Sve oko požara pratimo OVDJE.
