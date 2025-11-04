FOTO, VIDEO / Ogroman požar u Svetoj Nedelji! Građanima stižu SMS-ovi: "Zatvorite prozore"

"Gori mi i telefon", rekao je za DNEVNIK.hr gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na putu prema mjestu velikog požara. Dodao je da su na terenu jake vatrogasne snage i da je sve dignuto na županijsku razinu.

Grad je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi na vrijeme intervenirali ako se utvrdi zagađenje tla ili zraka.