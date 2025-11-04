Oglas

GORI SKLADIŠTE GUMA

FOTO, VIDEO / Ogroman požar u Svetoj Nedelji! Građanima stižu SMS-ovi: "Zatvorite prozore"

N1 Info
|
04. stu. 2025. 13:28
14:08
Zeljko Lukunic / Pixsell

"Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je u 11:20 sati dojavu o požaru u tvrtki Pneumatik u Svetoj Nedelji", napisali su iz Ravnateljstva civilne zaštite. celiki i gusti stup crnog dima vidljiv je iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana. Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvana su i ostala vatrogasna društva iz okolnih gradova postrojbe, izvijestio je Svetonedeljski list.

Sveta Nedelja
Ravnateljstvo civilne zaštite
14:08

prije 2 min.

Uzrok požara električne instalacije?

Ivan Marković, djelatnik Pneumatika, bio je među posljednjima koji su napustili prostor tvrtke u trenutku izbijanja požara.

„Dok smo imali aparate, gasili smo. Onda su stigli vatrogasci i preuzeli gašenje, a nas su tjerali van, da maknemo aute. Nažalost, nisu mogli puno učiniti, kad guma primi vatru, gotovo je“, ispričao je Marković, a prenosi Radio Sveta Nedelja.

Prema njegovim riječima, sumnja se da su uzrok požara bile električne instalacije. „Primilo je drvenu gredu. Ugasiš ju jednim aparatom, a kad dođeš do drugog, već opet gori“, dodaje.

Marković procjenjuje da se radi o milijunskoj šteti, ali naglašava da je najvažnije da nitko od zaposlenika nije stradao. „Žalosno je, u toj firmi radim godinama, ali barem smo svi živi i zdravi. Nadam se da će i ona dva vatrogasca koja su stradala biti dobro – to je najvažnije“, zaključuje Marković.

13:58

prije 12 min.

Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite

"Na terenu su vatrogasci, žurne službe i službenici Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH.

O događaju je obaviješten dežurni toksikolog i inspekcija zaštite okoliša.

Preporučamo građanima u neposrednoj blizini požarišta da preventivno zatvaraju prozore i vrata.

Molimo građane da se ne približavaju mjestu događaja kako bi operativne snage mogle nesmetano djelovati", napisali su na Facebooku.

13:51

prije 19 min.

Gradonačelnik: "Gori mi telefon"

"Gori mi i telefon", rekao je za DNEVNIK.hr gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na putu prema mjestu velikog požara. Dodao je da su na terenu jake vatrogasne snage i da je sve dignuto na županijsku razinu.

Grad je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi na vrijeme intervenirali ako se utvrdi zagađenje tla ili zraka.

13:48

prije 22 min.

Građanima stigli SMS-ovi: "Zatvorite prozore"

Ljudima iz Svete Nedelje, ali i okolnih mjesta, uključujući i Zagrepčane, stižu SMS upozorenja.

"Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

Teme
Ravnateljstvo civilne zaštite Sveta Nedelja požar u Svetoj Nedelji

