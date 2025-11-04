GORI SKLADIŠTE GUMA
FOTO, VIDEO / Ogroman požar u Svetoj Nedelji! Građanima stižu SMS-ovi: "Zatvorite prozore"
"Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je u 11:20 sati dojavu o požaru u tvrtki Pneumatik u Svetoj Nedelji", napisali su iz Ravnateljstva civilne zaštite. celiki i gusti stup crnog dima vidljiv je iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.
Požar je izbio u Ulici dr. Franje Tuđmana. Vatru gase svetonedeljski vatrogasci i uz pomoć vozila s ljestvama, zbog razmjera požara pozvana su i ostala vatrogasna društva iz okolnih gradova postrojbe, izvijestio je Svetonedeljski list.
4 Objave
14:08
prije 2 min.
Uzrok požara električne instalacije?
Ivan Marković, djelatnik Pneumatika, bio je među posljednjima koji su napustili prostor tvrtke u trenutku izbijanja požara.
„Dok smo imali aparate, gasili smo. Onda su stigli vatrogasci i preuzeli gašenje, a nas su tjerali van, da maknemo aute. Nažalost, nisu mogli puno učiniti, kad guma primi vatru, gotovo je“, ispričao je Marković, a prenosi Radio Sveta Nedelja.
Prema njegovim riječima, sumnja se da su uzrok požara bile električne instalacije. „Primilo je drvenu gredu. Ugasiš ju jednim aparatom, a kad dođeš do drugog, već opet gori“, dodaje.
Marković procjenjuje da se radi o milijunskoj šteti, ali naglašava da je najvažnije da nitko od zaposlenika nije stradao. „Žalosno je, u toj firmi radim godinama, ali barem smo svi živi i zdravi. Nadam se da će i ona dva vatrogasca koja su stradala biti dobro – to je najvažnije“, zaključuje Marković.
13:58
prije 12 min.
Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite
📌Preporučamo građanima u neposrednoj blizini požarišta da preventivno zatvaraju prozore i vrata— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) November 4, 2025
❗️Molimo građane da se ne približavaju mjestu događaja kako bi operativne snage mogle nesmetano djelovati pic.twitter.com/SbS91kQC6G
"Na terenu su vatrogasci, žurne službe i službenici Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH.
O događaju je obaviješten dežurni toksikolog i inspekcija zaštite okoliša.
Preporučamo građanima u neposrednoj blizini požarišta da preventivno zatvaraju prozore i vrata.
Molimo građane da se ne približavaju mjestu događaja kako bi operativne snage mogle nesmetano djelovati", napisali su na Facebooku.
13:51
prije 19 min.
Gradonačelnik: "Gori mi telefon"
"Gori mi i telefon", rekao je za DNEVNIK.hr gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je na putu prema mjestu velikog požara. Dodao je da su na terenu jake vatrogasne snage i da je sve dignuto na županijsku razinu.
Grad je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi na vrijeme intervenirali ako se utvrdi zagađenje tla ili zraka.
13:48
prije 22 min.
Građanima stigli SMS-ovi: "Zatvorite prozore"
Ljudima iz Svete Nedelje, ali i okolnih mjesta, uključujući i Zagrepčane, stižu SMS upozorenja.
"Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare