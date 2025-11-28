FOTO / Pogledajte što je policija noćas odnijela iz Mikulićeve kuće

Sanjin Strukic / Pixsell

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon jučerašnjeg razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a danas ga očekuje ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima, kako se neslužbeno doznaje, na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu.

Pretres Mikulićeve kuće trajao je preko četiri sata, nakon čega je Mikulić odveden u pritvor.

Sanjin Strukic / Pixsell / Sanjin Strukic/PIXSELL

