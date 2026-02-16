Oglas

OBJAVILI APEL

FOTO / Prepoznajete li ga? Policija traži ovog muškarca

N1 Info
16. velj. 2026. 16:39
PU splitsko-dalmatinska

Policija poziva građane koji imaju informacije o identitetu muškarca s fotografija da ih o tome obavijeste pozivom na 192.

Splitsko-dalmatinska policija traži muškarca s fotografija.

"Postoji sumnja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu krađe koje je počinjeno na području Solina unutar prostorija trgovačkog centra", priopćila je policija.

Pozivaju građane koji imaju informacije o identitetu muškarca s fotografija da ih o tome obavijeste pozivom na 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].

Teme
apel muškarac policija

