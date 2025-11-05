FOTO / Prizori zgarišta nakon požara u Svetoj Nedelji: "Tražim da poštujete upute i ne širite paniku"

"Od vas tražim samo da poštujete upute nadležnih službi i da ne širite paniku. Požar je bio vrlo zahtjevan, ali naši su ga hrabri vatrogasci stavili pod kontrolu, a uskoro će ga i do kraja ugasiti. Naš će se grad, uz pomoć svih službi i sugrađana, jednako tako uspješno nositi i sa svim drugim izazovima koji su se pojavili uslijed ovog užasnog požara. Hvala još jednom na razumijevanju", napisao je.