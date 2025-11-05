oglasio se gradonačelnik
FOTO / Prizori zgarišta nakon požara u Svetoj Nedelji: "Tražim da poštujete upute i ne širite paniku"
Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji, zapadno od Zagreba, buknuo je u utorak prijepodne. Lokaliziran je i trenutačno je pod kontrolom vatrogasaca.
Detalje, kao i molbe za sugrađane, podijelio je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.
"Situacija je pod kontrolom. Vatra mjestimično još tinja jer nekim je dijelovima požarišta teško pristupiti, zbog čega je Grad Sveta Nedelja angažirao tvrtku Vrančić da bagerom pomogne prokrčiti put vatrogascima. Želimo što prije ugasiti i zadnji plamen, pazeći pritom na sigurnost pripadnika svih službi na terenu", poručio je na Facebooku.
"Na više se lokacija u ovome trenutku mjeri i razina onečišćenja zraka.
Srećom, vjetrovito je vrijeme pomoglo u tjeranju dima, ali i dalje je vrlo važno voditi računa o kakvoći zraka koji svi mi udišemo. Znam da ste zabrinuti za svoje obitelji, naročito djecu, pa vam želim i ovim putem zajamčiti da Grad vodi računa o svim posljedicama ovog požara, a naročito onima koji se odnose na zdravlje ljudi", dodaje Zurovec.
"Od vas tražim samo da poštujete upute nadležnih službi i da ne širite paniku. Požar je bio vrlo zahtjevan, ali naši su ga hrabri vatrogasci stavili pod kontrolu, a uskoro će ga i do kraja ugasiti. Naš će se grad, uz pomoć svih službi i sugrađana, jednako tako uspješno nositi i sa svim drugim izazovima koji su se pojavili uslijed ovog užasnog požara. Hvala još jednom na razumijevanju", napisao je.
Slike zgarišta objavio je DVD Jastrebarsko, iz kojega su poručili kako su od srijede ujutro pomagali kolegama iz VZG Sveta Nedelja.
DVD Jastrebarsko
DVD Jastrebarsko
DVD Jastrebarsko
DVD Jastrebarsko
DVD Jastrebarsko
