Na lokacija požarišta u Svetoj Nedelji nađeni aromatski ugljikovodici: Testirat će se i voda

Stručne službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) „Dr. Andrija Štampar“ još jučer su se odmah po dojavi uključile u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana, a mjerenja su provedena na više lokacija - na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje), ističu iz NZJZ-a.