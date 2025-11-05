Na lokacija požarišta u Svetoj Nedelji nađeni aromatski ugljikovodici: Testirat će se i voda

Na lokaciji požarišta skladišta guma u Svetoj Nedjelji otkriveni su spojevi iz grupe aromatskih ugljikovodika, a u okolnim naseljima u Svetoj Nedjelji i Bestovju nema pokazatelja o značajnom narušavanju kvalitete zraka priopćili su u srijedu iz NZJZ "Dr. Andrija Štampar".
Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji planuo je u utorak oko 11 sati, do jutros je lokaliziran i pod nadzorom vatrogasaca koji saniraju požarište, rekao je ranije danas zapovjednik vatrogasne zajednice Svete Nedelje Ivan Štimac.
NZJZ: Mjerenja provedena na više lokacija
Stručne službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) „Dr. Andrija Štampar“ još jučer su se odmah po dojavi uključile u praćenje mogućeg utjecaja požara na kvalitetu zraka i zdravlje građana, a mjerenja su provedena na više lokacija - na samom požarištu te u okolnim naseljima (OŠ Strmec, trgovački centar Plodine u Svetoj Nedelji i naselje Bestovje), ističu iz NZJZ-a.
Prema trenutno dostupnim podacima, nema pokazatelja o značajnom narušavanju kvalitete zraka na naseljenim područjima, no Zavod nastavlja s praćenjem situacije i, prema potrebi, izdavat će daljnje preporuke za građane, dodaje se u priopćenju.
Na lokaciji požarišta detektirani aromatski ugljikovodici
Na lokaciji požarišta u zraku su detektirani spojevi iz grupe aromatskih ugljikovodika, dok na ostalim lokacijama nisu utvrđene povišene koncentracije ispitivanih spojeva.
Danas je, također, zabilježeno manje povećanje koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ i PM₂.₅ na ograničenom broju mjernih točaka u gradu Zagrebu uz rijeku Savu. Takve vrijednosti očekivane su u okolnostima širenja dima, a trenutno su u opadanju te ne odstupaju značajno od uobičajenih dnevnih varijacija, dodaju iz NZJZ-a.
Analizirat će se i površinske vode
U suradnji s nadležnim institucijama, planirano je provesti ponovna mjerenja i uzorkovanje zraka s fokusom na policikličke aromatske ugljikovodike (PAH), hlapljive organske spojeve, ističu iz NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“.
"Svi uzorci koje Zavod prikuplja analiziraju se u akreditiranim laboratorijima, a o preliminarnim rezultatima kontinuirano ćemo obavještavati javnost putem mrežnih stranica Zavoda i službenih priopćenja. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon dovršetka svih analitičkih postupaka", navodi se u priopćenju.
Također će se, kažu, ovisno o razvoju situacije, pristupiti uzorkovanju tla i površinskih voda radi procjene mogućeg taloženja i sekundarnog zagađenja nakon požara.
Dodatno, situacija se kontinuirano prati putem senzora Ekokarte Grada Zagreba.
I dalje preporuka izbjegavati intenzivniju tjelesnu aktivnost na otvorenom
U preventivnu svrhu i danas se preporučuje građanima koji borave u zapadnom i jugozapadnom dijelu Grada Zagreba te u Svetoj Nedelji da tijekom dana izbjegavaju intenzivniju tjelesnu aktivnost na otvorenom. Ova preporuka se posebice odnosi na osobe oboljele od kroničnih bolesti, djece, osobe starije životne dobi i trudnice.
"Skupnu ćemo izjavu na ovu temu organizirati danas u 15.30 sati ispred NZJZ „Dr. Andrija Štampar“", najavili su iz NZJZ-a.
