tvrtka pneumatik

Požar u Svetoj Nedelji pod kontrolom: Izgorjelo oko 200 tisuća guma

author
Hina
|
05. stu. 2025. 08:56
04.11.2025., Sveta Nedelja - Doslo je do
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji je lokaliziran i pod nadzorom, izvijestio je u srijedu ujutro zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac.

Čuva se požarište

Na požarištu je trenutno četiri vozila i 10 vatrogasaca i čuvaju požarište, rekao je Štimac za Hrvatski radio.

Riječ je o velikoj površini zahvaćenoj požarom i velikoj gorivoj masi. Urušio se i dio betonske konstrukcije. Tu i tamo dolazi do zapaljenja guma do kojih fizički ne možemo doći, kazao je.

Također, dodao je da na je na požarištu i dalje isparavanje. Većina bijelog dima koji se vidi zapravo je para od vatrogasne vode koja pada na ugrijani materija, ali požar je lokaliziran i pod nadzorom, izvijestio je Štimac te izrazio nadu da će požar danas biti i u potpunosti saniran.

Veliki požar u tvrtki Pneumatik

Veliki požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji planuo je u utorak oko 11 sati. Veliki i gusti stup crnog dima bio je vidljiv  iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Gradonačelnik Svete Nedelje Zurovec sinoć je Hini rekao da se zapalilo oko 200 tisuća guma, a požar je gasilo 50-tak vatrogasaca s više od desetak vozila.

Vatra se nije proširila dalje na ostale tvrtke i objekte i nitko nije stradao, osim što je jedan radnik zatražio medicinsku pomoć jer se nagutao dima, dodao je.

U gašenju požara sudjelovalo je 50-ak vatrogasaca s više od 20 vatrogasnih vozila i to iz JVP Zaprešić, JVP Velika Gorica, JVP Samobor, JVP Ivanić Grad te DVD-ovi: Stupnik, Bistra, Vukovo Selo, Kerestinec, Rakitje, Sveta Nedjelja, Vrbovec i Samobor.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” građanima zapadnog dijela Zagreba u utorak je savjetovao da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama - zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom.

Teme
dr andrija štampar pneumatik požar pneumatik požar u svetoj nedelji sveta nedelja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

