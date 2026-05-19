Kosor: Maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja u znak suosjećanja

Drniš i cijela Hrvatska zavijeni su u crno nakon okrutnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke M. Pogreb ubijenog mladića održat će se danas na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a u gradu je proglašen Dan žalosti. O tragediji se oglasila i Jadranka Kosor.
Nakon okrutnog ubojstva koje je potreslo Hrvatsku u kojem je život izgubio maturant Luka M., a zbog kojeg je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, nižu se brojne reakcije kojima se poziva na odgovornost. Ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas izjavio je ranije kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom. Pogreb ubijenog mladića održat će se danas na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a u gradu je proglašen Dan žalosti.
O tragediji se oglasila Jadranka Kosor, poručivši na društvenim mrežama kako bi u znak suosjećanja, "maturanti u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja". "Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost", napisala je.
Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja.— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) May 18, 2026
Podsjećamo, počinitelj 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je mladića ubio dok je dostavljao pizzu na njegovu adresu u subotu navečer, uhićen je u ponedjeljak u 2:30 sati, javila je Policijska uprava šibensko-kninska, a utvrđeno je i kako je prije nešto manje od tri godine optužen zbog neovlaštene izrade i posjedovanja vatrenog oružja, za što je procesuiran, ali nikakve dodatne mjere opreza nisu dodijeljene, kao ni istražni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva.
