Kosor: Maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja u znak suosjećanja

Podsjećamo, počinitelj 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je mladića ubio dok je dostavljao pizzu na njegovu adresu u subotu navečer, uhićen je u ponedjeljak u 2:30 sati, javila je Policijska uprava šibensko-kninska, a utvrđeno je i kako je prije nešto manje od tri godine optužen zbog neovlaštene izrade i posjedovanja vatrenog oružja, za što je procesuiran, ali nikakve dodatne mjere opreza nisu dodijeljene, kao ni istražni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva.