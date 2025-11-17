"Ove godine, zahvaljujući radu i nastojanjima Vlade Republike Hrvatske, svjedočimo pronalasku sve većeg broja nestalih branitelja koji su svoje živote položili za domovinu, kao i njihovim dostojanstvenim ispraćajima u Vukovaru. Ponosni smo na naše branitelje i sve što su učinili za Hrvatsku“, poručio je.