"U mom gradu Vukovar svijetli“

FOTO / Split obilježio 34. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje


Hina
|
17. stu. 2025. 19:04
Split za Vukovar
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Polaganjem cvijeća na Groblju branitelja na Gradskom groblju Lovrinac te paljenjem svijeća kod spomenika "I u mom gradu Vukovar svijetli“ u ponedjeljak je u Splitu obilježena 34. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske ratne mornarice, Policijske uprave splitsko-dalmatinske i braniteljskih udruga odali su počast poginulim braniteljima i civilima koji su izgubili živote u obrani Hrvatske, a komemoraciji su prisustvovali i brojni građani.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić istaknuo je da Vukovar "budi duboke osjećaje i obvezu očuvanja istine o žrtvi branitelja“.

Split za Vukovar
Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Upravo je u Splitu započela tradicija obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara, što dovoljno govori o tome koliko smo kao grad osvijestili važnost tih događaja. Zahvalni smo svim braniteljima i svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku“, rekao je Bilić.

Dožupan Stipe Čogelja naglasio je da Dan sjećanja "budi tugu zbog žrtava, ali i ponos što je Hrvatska danas slobodna i europska zemlja“.

"Ove godine, zahvaljujući radu i nastojanjima Vlade Republike Hrvatske, svjedočimo pronalasku sve većeg broja nestalih branitelja koji su svoje živote položili za domovinu, kao i njihovim dostojanstvenim ispraćajima u Vukovaru. Ponosni smo na naše branitelje i sve što su učinili za Hrvatsku“, poručio je.

Split za Vukovar
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Autorica spomen-čina "U mom gradu Vukovar svijetli“ Vini Rakić podsjetila je da je ideja nastala u Splitu 1999. godine, a danas se tradicionalno svijeće pale uz ulice nazvane po Vukovaru diljem Hrvatske.

"Ove godine obilježavamo 27 godina otkako u Splitu ukrašavamo Vukovarsku ulicu“, istaknula je.

Naglasila je da je uključivanje mladih važno za očuvanje sjećanja i istine o Domovinskom ratu. "Na mladima svijet ostaje. Povijest koju neki relativiziraju, kao i vrijeme koje samo po sebi nosi zaborav, potiču nas da još snažnije čuvamo istinu“.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Dan sjećanja na žrtvu Vukovara grad split split

