velika transformacija
FOTO / Stara Vlaška spremna za početak radova. Evo detalja
U Staroj Vlaškoj u centru Zagreba uklonjene su žardinjere i terase kafića čime su uvjeti za skori početak radova na uređenju.
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Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.050 m².
Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu, asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.
Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.
„Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, rekao je krajem srpnja Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.
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