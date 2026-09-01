FOTO / Stara Vlaška spremna za početak radova. Evo detalja

„Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, rekao je krajem srpnja Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.

