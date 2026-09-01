Oglas

velika transformacija

FOTO / Stara Vlaška spremna za početak radova. Evo detalja

author
N1 Info
|
01. ruj. 2026. 09:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_010926_157660782
Patrik Macek / Pixsell

U Staroj Vlaškoj u centru Zagreba uklonjene su žardinjere i terase kafića čime su uvjeti za skori početak radova na uređenju.

Oglas

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.050 m².

PXL_010926_157660767
Patrik Macek/PIXSELL

Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu, asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

PXL_010926_157660768
Patrik Macek/PIXSELL

Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

„Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, rekao je krajem srpnja Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.

Teme
obnova pješačka zona stara vlaška zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ