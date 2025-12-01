Objavljen godišnji popis: Ovo su najbolji doktori i doktorice u Hrvatskoj!

Pexels/Ilustracija

Portal najdoktor.com izabrao je najbolje liječnike i liječnice u Hrvatskoj u 2025. godini vodeći se iskustvima pacijenata.

DOKTORI MEDICINE:

ABDOMINALNI KIRURG:

Martin Grbavac - Samobor

Tomislav Ivanović, Ognjen Barčot, Radoslav Stipić - Split

Janja Konjevod - Zabok

Dario Vukosav - Zadar

Mirjana Stažić - Vinkovci

Fathy El Tanany, Neno Zovko, Tomislav Baotić, Marko Sever, Ivan Romić, Tihomir Grgić, Kristina Šemanjski, Petar Matošević, Darko Kučan, Martin Grbavac, Jurica Žedelj, Pavo Kostopeč, Goran Augustin, Ana Dimova, Mislav Rakić, Amir Ibukić, Hrvoje Tomasović - Zagreb

ANESTEZIOLOG:

Željko Ivanec (Trnje), Judith Adrianne Deutsch (Trnje), Sanja Toljan (Centar) - Zagreb

DERMATOVENEROLOG:

Tea Rosović - Opatija

Larisa Prpić Massari, Marija Kaštelan - Rijeka

Haris Varupa, Ivana Hlevnjak - Split

Lovre Pedić - Zadar

Saida Rezaković (Trnje), Jelena Meštrović Štefekov, Ana Medić Flajšman (Stenjevec), Vedrana Bulat, Sanja Gregurić (Maksimir), Suzana Ljubojević-Hadžavdić, Ines Lakoš-Jukić, Željana Bolanča (Črnomerec), Nives Pustišek, Snježana Komadina (Centar), Lena Kotrulja (Centar), Jolanda Kanižaj-Rajković (Trnje), Maja Ceković (Centar), Snježana Kramarić (Trnje) - Zagreb

DJEČJI KIRURG:

Nado Bukvić - Rijeka

Miro Jukić, Davor Todorić, Zenon Pogorelić - Split

Dino Papeš, Marko Mesić, Zoran Barčot (Centar), Fran Štampalija, Dražen Belina - Zagreb

ENDOKRINOLOG:

Jelena Vučak-Lončar - Zadar

Ana-Marija Liberati Pršo, Božidar Perić (Črnomerec), Kristina Blaslov, Martina Matovinović, Darko Kaštelan, Maja Berković-Cigrovski, Gorana Mirošević - Zagreb

FIZIJATAR:

Jelena Vidović Grebenar - Kaštela

Darko Kraguljac - Rovinj

Ivan Kos - Sveti Ivan Zelina

Vladimir Knež - Varaždinske Toplice

Hrvoje Šapina, Danijela Klarić, Dijana Bešić, Ante Puljiz (Trešnjevka), Mirna Tomašković, Blaženka Nekić (Centar), Stjepko Bućan (Trešnjevka), Spomenka Sremac-Bohaček (Novi Zagreb), Maja Mirković - Zagreb

GASTROENTEROLOG:

Vladimir Borzan - Osijek

Zlatko Bulić - Rijeka

Ivan Žaja, Kristian Podrug - Split

Ivan Ivanić - Zadar

Iva Bajić Ćurković, Bruno Škurla, Miloš Lalovac, Davor Hrabar, Davor Radić - Zagreb

GINEKOLOG:

Darko Gusić - Bale

Ivica Žuvela - Benkovac

Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović, Nikola Galkowski - Bjelovar

Slavko Marić - Biograd na Moru

Marija Skelin-Čupić - Drniš

Maro Ivankovic, Sanja Načinović Nalbani, Mislav Bender - Dubrovnik

Darko Milinović, Mirjana Vrkljan-Radošević - Gospić

Dejan Šakoronja - Jastrebarsko

Edmond Paljušaj - Matulji

Marija Haj-Barakat - Našice

Ante Škrobonja - Ogulin

Nero Marinović - Omiš

Klaudia Benić-Salamon, Boris Uhač - Opatija

Viktorija Mandić Petrović, Siniša Matković, Sabina Galić, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ - Osijek

Hrvoje Tičić - Pag

Sanda Žižak-Galijan - Petrinja

Lina Štefanić - Poreč

Dino Bečić, Mirela Markanović-Mišan, Tomislav Perkov, Dragan Belci, Duško Pall - Pula

Aleks Finderle, Miodrag Vezmar, Hrvoje Vlašić - Rijeka

Ksenija Jakopinčić - Samobor

Ivica Dadić - Sinj

Ivan Jandrić, Filomena Tolić-Kovačić - Slavonski Brod

Lidija Pejković - Solin

Marko Jukić, Indira Kosović, Boris Bačić, Zdravko Odak, Zdeslav Benzon, Teo Budimir, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić - Split

Jozo Anić, Nelka Tomić - Šibenik

Ivana Risek, Borislav Dokuzović, Ivo Bilopavlović, Alex Jukić - Varaždin

Ana Lukas-Stančin - Velika Gorica

Vedrana Hardi - Vinkovci

Mario Cenkovčan - Virovitica

Lenija Pavić-Lugović - Vrbovec

Luka Matak, Krešimir Vranić, Ilva Marić - Zadar

Ivanka Karadža, Antonela Mađor-Božinović, Držislav Kalafatić, Mihaela Mačković, Anthonio Khouri, Luko Roki, Krešimir Živković (Trešnjevka), Franka Čolak-Zadravec, Ana Jelčić (Črnomerec), Zlatko Topalović, Tvrtko Tupek (Malešnica), Ana Micevska Slavec (Črnomerec), Nataša Mihelčić-Labura, Ratko Matijević, Danijel Bursać, Boris Ujević, Gordana Planinić-Radoš, Damir Eljuga (Maksimir), Franjo Grgić, Ivana Erceg Ivkošić, Ana Tikvica-Luetić (Črnomerec), Tomislav Hafner, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev (Malešnica), Zdravko Jeleković (Jarun), Vladimir Novak, Pavo Perković, Zahi Khouri (Centar), Neven Tučkar, Vladimir Janđel, Boris Franulović, Danijel Šeba, Sandra Novak-Rosić, Vedran Kardum (Arena Novi Zagreb), Ulla Marton (Centar), Ivan Grbavac, Ante Vuković, Ivan Bolanča, Tihana Mazalin (Maksimir), Sanja Tadić, Sanja Boras (Črnomerec), Snježana Belak (Trešnjevka), Sanja Gršić-Burić (Črnomerec), Milan Pavlović, Nataša Šemnički, Mario Ćurić, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Mario Podgajski, Ingrid Marton, Ilija Alvir, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Danka Mirić-Tešanić, Dario Majnarić (Centar), Danijela Lučić, Damir Kovačević, Darko Husar (Trešnjevka), Berivoj Mišković, Ana Zovak-Pavić, Alex Jukić (Arena Novi Zagreb) - Zagreb

HEMATOLOG:

Pavle Rončević, Sandra Bašić-Kinda - Zagreb

INTERNIST:

Robert Matutinović - Split

Gordana Štajminger, Tajana Silovski, Marica Bračić-Kalan, Dean Mileta - Zagreb

KARDIOKIRURG:

Salem Osman - Rijeka

Matija Milić - Split

Davor Barić, Željko Đurić, Ante Lekić, Daniel Unić, Ivan Burcar, Hrvoje Gašparović, Igor Rudež - Zagreb

KARDIOLOG:

Ervin Avdović - Rijeka

Silvana Skoko Vidović, Ante Anić - Split

Zoran Bakotić - Zadar

Marija Brestovac, Jasmina Čatić, Jure Mirat - Zagreb

MAKSILOFACIJALNI KIRURG:

Mate Rogić - Rijeka

Ante Mihovilović, Saša Ercegović - Split

Vedran Mihelčić - Varaždin

Igor Čvrljević, Marko Tarle, Predrag Knežević, Tomica Bagatin (Centar) - Zagreb

MIKROBIOLOG:

Javorka Leko-Grbić - Split

NEFROLOG:

Dragan Klarić - Zadar

Marijana Živko, Ingrid Prkačin - Zagreb

NEUROKIRURG:

Nenad Koruga - Osijek

Vlatko Ledenko - Split

Josip Paladino - Sveta Nedelja

Vječeslav Kčira-Fideršek - Varaždin

Ivica Francišković - Zadar

Zdravko Heinrich, Domagoj Gajski (Trnje), Sergej Mihailovič Marasanov (Trnje), Damir Tomac, Jakob Nemir, Fadi Almahariq, Ante Subašić (Trnje), Tomislav Sajko (Trnje), Boris Božić (Trnje), Krešimir Rotim (Trnje), Jurica Maraković, Goran Mrak, Hrvoje Jednačak, Andrej Desnica - Zagreb

NEUROLOG:

Ervin Jančić - Karlovac

Tea Mirošević Zubonja - Osijek

Ingrid Škarpa-Prpić - Rijeka

Darjo Sučević, Mario Mihalj - Split

Filip Đerke, Branko Malojčić, Vida Demarin, Željka Petelin-Gadže, Vesna Brinar (Centar), Morana Ivičić - Zagreb

NEUROPEDIJATAR:

Anita Ursić - Split

Goran Krakar (Trnje) - Zagreb

NUKLEARNA MEDICINA:

Katica Mijatović - Osijek

Roko Granić, Josip Staničić (Črnomerec), Sanja Kusačić-Kuna - Zagreb

OBITELJSKA MEDICINA:

Ivana Bobek - Bilje

Marica Polegubić - Biograd na Moru

Šima Matković, Mario Čurlin, Dragana Adžović-Andrić - Dubrovnik

Sanja Brleković - Karlovac

Vesna Zavidić - Kastav

Darko Kljajić - Križevci

Dragica Polančec-Fodor - Koprivnica

Tatjana Polgar Pavošević, Stela Roso Ljulj, Tatjana Vuletić-Vuica, Ana Birtić, Monika Jeđud, Zrinjka Dananić, Vesna Samardžić-Ilić - Osijek

Bojana Pucar-Šergo - Poreč

Vanja Boškić, Sandra Šušnjar - Rijeka

Ana Vučković Vukušić, Konstantin Živković, Darija Tudorić-Gemo, Luca Duplančić, Žarko Žitko, Meri Brajković, Mirjana Bezdrov, Ariana Medini - Split

Dina Tenšak, Maja Milinković - Sveta Nedjelja

Vanja Hmelik - Valpovo

Silvija Cikač - Varaždin

Ademir Musić - Vrbanja

Renata Aleksa-Vuković - Vukovar

Denis Bruketa, Tanja Šare-Čolak, Biljana Žigurski-Mračić - Zadar

Katarina Šupe, Nives Margetić, Zoran Matijević, Vera Šoštarić-Želalić, Matija Štojs, Mislav Šelendić, Višnja Cesarić, Diana Kostanjšek, Vesna Medić, Nevenka Buhin, Željko Vuk, Katarina Bojanić, Ljiljana Lipovac-Francuz, Jure Vujić, Tatjana Parac, Darije Crnić, Jasminka Cvitkušić, Nada Pjevač Keleminić, Helena Šimurina, Hrvoje Vinter, Marijana Pranjić, Nataša Buljan, Mirjana Čop-Katunar, Jasna Rodbinić, Dajana Kurtoić, Jolanda Bilić, Renata Capan, Spomenka Rapaić-Heim, Sanja Mustač, Dragan Soldo, Ksenija Kranjčević, Vedran Karabeg, Vilena Sosa-Ljevar, Marko Vukadinović, Tihomir Drašković, Jelena Ević, Vlasta Nemet-Krznarić, Sanja Župan-Kovačić, Sanja Mehmedović, Nives Tarle-Bajić (Centar), Ivan Pokrovac, Željko Razum, Tamara Perleta-Stambolija, Tajana Lovnički-Kontent, Nada Majić, Mladen Prlina, Jasna Stilinović, Hrvoje Uremović, Hrvoje Tiljak, Gabrijela Papić, Davor Mlikotić, Dario Čurik, Branislava Čilić, Koraljka Marušić - Zagreb

OFTALMOLOG:

Andrej Pleše - Rijeka

Saša Kozomara, Ljubo Znaor, Darko Batistić, Dobrila Karlica - Split

Tatjana Lipovac - Vukovar

Ranka Motušić Aras, Marin Radmilović, Biljana Kuzmanović-Elabjer, Maja Merlak, Iva Dekaris, Marija Štanfel, Jelena Petrinović-Dorešić, Senad Ramić, Mirna Kliček-Višnjić, Ana Bišćan Tvrdi, Branka Jurić-Tomašević, Anđela Jukić, Luka Bilić (Podsljeme), Marin Belak (Trnje), Dean Šarić (Trnje), Nenad Vukojević, Nadežda Bilić (Podsljeme), Miro Kalauz (Trnje), Irena Škegro (Maksimir, Špansko), Gorana Pavičić (Maksimir, Špansko), Damir Bosnar - Zagreb

ONKOLOG:

Ante Strikić - Split

Ana Mišir-Krpan - Sveta Nedelja

Martina Bašić-Koretić, Davor Kust (Trešnjevka), Ilona Sušac, Ljerka Eljuga (Maksimir) - Zagreb

OPĆI KIRURG:

Ante Gaurina - Knin

Samir Haj-Barakat - Našice

Damir Grebić - Rijeka

Jakov Mihanović, Oliver Jurić - Zadar

Karlo Kobzi, Branislav Kocman, Josip Lovrić - Zagreb

ORTOPED:

Branko Dupor, Marko Milić - Biograd na Moru

Marko Labaš - Čakovec

Nikola Matejčić, Danijel Lopac - Lovran

Luka Širola - Matulji

Ivan Rakovac - Poreč

Tomislav Mađarević - Rijeka

Ratko Salamon - Rovinj

Hrvoje Pitlović - Slavonski Brod

Danijel Pilipac - Šibenik

Hrvoje Jurković - Vukovar

Alan Ivković, Damir Hudetz, Vilim Molnar, Ida Matić, Frane Bukvić, Eduard Rod (Maksimir), Josip Vlaić, Domagoj Delimar, Tomislav Čengić (Trnje), Ozren Kubat, Trpimir Vrdoljak, Tomislav Đapić, Mislav Jelić (Trnje), Davor Bojić, Milan Milošević (Črnomerec), Tomislav Ribičić - Zagreb

OTORINOLARINGOLOG:

Bojan Fanfani - Karlovac

Milorad Galić - Sisak

Ivan-Anđelko Lisec, Braco Bošković, Zaviša Čolović, Mirko Kontić, Ante Sučić, Zlatko Kljajić, Robert Tafra - Split

Tajana Gudlin-Sbull, Domagoj Butigan - Varaždin

Juraj Lukinović (Trnje), Tomislav Tomičević, Goran Geber (Podsused - Vrapče), Katarina Đurić-Vuković, Petar Gulin, Marcel Marjanović Kavanagh, Krsto Dawidowsky, Boris Ivkić (Podsused - Vrapče), Dejan Tomljenović, Sandra Baranović, Ana Penezić, Alan Pegan, Ante-Srđan Anzić, Branko Strihić, Drago Prgomet, Andro Košec (Podsused - Vrapče), Gorazd Poje, Marko Velimir Grgić, Vinko Borčić, Tomislav Baudoin, Mirko Ivkić (Podsused - Vrapče), Mihael Ries (Podsused - Vrapče), Krešimir Gršić (Maksimir), Ivan Rašić, Josip Markešić, Ivica Klapan (Črnomerec), Siniša Stevanović (Podsused - Vrapče), Goran Gudelj, Davor Vagić, Boris Filipović (Maksimir), Boris Bumber - Zagreb

PEDIJATAR:

Vesna Školnik Popović, Nevenka Božić Mrđenović - Karlovac

Dinka Belobrajić - Kraljevica

Jadranka Petrović-Schneider - Osijek

Mirna Milevoj-Ražem - Pula

Madlen Mihalić, Sanjin Kilvain - Rijeka

Anita Ursić, Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Dubravko Matić - Split

Ilonka Artuković - Samobor

Anela Daraboš - Varaždin

Venera Zahariev Španiček - Zaprešić

Silvana Nemrava-Čičak, Marina Galović, Ivana Samardžija-Čor, Katja Dumić Kubat, Filip Jadrijević-Cvrlje, Božena Hader, Miroslav Dumić, Helena Strizić Živić, Tanja Kladnički, Ana Krpina-Pozaić, Lada Gulić, Ivanka Bilonić-Čović, Mirjana Tomčić, Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Sandra Vukšić, Marinka Marić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski - Zagreb

PLASTIČNI KIRURG:

Bojan Ignatovski - Daruvar

Robert Selmani - Dubrovnik

Davor Jurišić - Rijeka

Srećko Budi - Samobor

Veridijana Šunjić Roguljić, Goran Tintor, Miroslav Ercegović, Bojan Štambuk - Split

Johann Nemrava (Centar), Zvonko Zadro, Marko Barić, Domagoj Eljuga, Hrvoje Kisić (Centar), Zlatko Vlajčić (Sesvete), Tomislav Orešić, Ivan Milas, Andrej Roth, Anto Dujmović (Kruge), Zvonimir Puljiz, Franjo Rudman, Rado Žic, Mladen Duduković (Centar), Dinko Bagatin (Centar) - Zagreb

PSIHIJATAR:

Robert Varda - Imotski

Anamarija Milun - Popovača

Damir Mrass, Anđelko Beg - Split

Snježana Mikolaš, Goran Babić, Majda Grah, Dubravka Galez Mihaldinec (Stenjevec), Davor Moravek, Ivan Otić, Zorana Kušević, Tihana Jendričko, Marijan Montani (Medveščak), Ljiljana Škrinjarić, Davor Zdunić - Zagreb

PSIHOTERAPEUT:

Iva Stasiow (Kvatrić) - Zagreb

PULMOLOG:

Ivan Štefanac - Osijek

Luka Vrbanić, Sanja Popović-Grle, Andrea Vukić-Dugac, Saša Srića - Zagreb

RADIOLOG:

Nikola Ivan Leder - Velika Gorica

Ivo Poropat - Zadar

Vladimir Kalousek, Andrijana Jović, Vinko Bubić, Luka Novosel, Frane Marleku, Draga Ljubić (Novi Zagreb-Arena), Vinko Vidjak, Marija Marušić (Maksimir), Ivo Gregurić - Zagreb

REUMATOLOG:

Vesna Budišin - Čakovec

Marija Glasnović - Pula

Mislav Radić, Dušanka Kaliterna-Martinović - Split

Ana Gudelj-Gračanin, Miroslav Mayer - Zagreb

TORAKALNI KIRURG:

Dragan Krnić - Split

Igor Nikolić - Sveta Nedelja

Marko Vrančić, Josip Pejić - Zagreb

TRANSFUZIOLOG

Vedrana Burilović - Split

TRAUMATOLOG:

Željko Rutić - Varaždin

Marko Ostojić, Ivan Bagić, Jure Pavešić, Ivan Benčić, Mario Josipović, Ana Čizmić, Roman Pavić, Slaven Babić, Tomislav Matejić, Ivan Bohaček, Tomislav Ćuti, Stipe Ćorluka (Maksimir), Vide Bilić - Zagreb

UROLOG:

Jakša Batistić - Split

Franjo Jurenec, Šoip Šoipi, Matej Knežević, Dinko Hauptman, Slaven Ovčariček, Goran Bedalov, Goran Štimac, Tomislav Kuliš, Nikola Knežević, Neven Kapun (Utrine), Igor Tomašković, Dalibor Čičin-Šain, Igor Grubišić, Ahmad El-Saleh, Miroslav Tomić - Zagreb

VASKULARNI KIRURG:

Ivan Brižić (Kruge), Damir Halužan (Kruge), Vladimir-Zvonimir Pelegrin - Zagreb

DOKTORI STOMATOLOGIJE:

DJEČJI STOMATOLOG:

Marko Matutinović - Zagreb

ENDODONT I RESTAURATIVNI STOMATOLOG:

Petra Lukač Radić (Trešnjevka), Anja Sesar - Zagreb

ORALNI KIRURG:

Darko Slovša - Opatija

Andrej Kravanja, Willy Kocjan - Rijeka

Jerko Rebić, Ivica Knežević - Samobor

Dinko Lavrnja - Sisak

Marijan Baranović - Slavonski Brod

Josip Filipović - Vinkovci

Martina Menđušić Ivić, Igor Shapeski, Marko Miličić (Centar), Matija Gikić, Ivona Žužul (Gornja Dubrava), Davor Brajdić, Lea Grungold Golubić (Trešnjevka), Sven Bival (Centar), Luka Masnić (Špansko), Krešimir Doblanović (Maksimir), Marko Bajs, Filip Štimac (Trešnjevka), Krešimir Johman, Jurica Krhen (Centar) - Zagreb

ORTODONT:

Ivor Dugalija - Koprivnica

Darko Pollak - Osijek

Petra Zaverski - Rijeka

Ebtehaj Navaey - Samobor

Mirna Weber - Varaždin

Barbara Delija Omazić, Marko Grgurić, Ivana Rupić (Centar), Leila Latić Hodžić (Peščenica), Tomislav Lauc (Centar), Daria Štambuk-Ćosić (Centar), Mateja Jelić (Centar), Martina Ivanec Sapunar (Vrbani), Andrijana Kovačić (Podsused-Vrapče), Davor Jokić - Zagreb

PARODONTOLOG:

Dario Bojčić - Split

PROTETIČAR:

Ante Bešlić - Poreč

Ana Mihajić Kravanja - Rijeka

Tamara Žaja (Centar), Karmen Kopjar (Trešnjevka), Elena Štimac-Vukojević (Trešnjevka), Nikola Petričević (Centar), Sanja Štefančić, Jozo Ćosić (Centar), Ivo Gašparac (Kvatrić) - Zagreb

STOMATOLOG:

Danijela Hajdinjak-Prihić - Bjelovar

Božena Lovrić Meter - Dugopolje

Ivana Borčić-Sesar - Đakovo

Danijela Glavosek-Kovačić - Đurđevac

Marijan Talakić, Hela Puljić - Karlovac

Robert Badrov - Kaštela

Karmela Radulović - Knin

Diana Vuić-Puljizević - Konavle

Nikolina Kuzmić-Šelimber - Koprivnica

Sara Jindra Jovanović - Križevci

Anton Lekić - Krk

Ivan Lošćac - Mošćenička Draga

Neven Crepulja, Katherine Anna Miletić - Opatija

Josip Prpić, Jasmina Milić-Pavlov, Mirela Veselinović, Josip Čes - Osijek

Dominik Štajdohar - Otok

Mateo Pierobon - Pakrac

Dominik Pleše - Popovača

Hrvoje Galić - Poreč

Andrea Lukežić, Bojan Šain, Bojana Freund-Kljun, Tajana Bandera, Tatjana Jović - Rijeka

Martina Romić Knežević - Samobor

Tamara Štefičar-Gerenčir - Slatina

Nikica Marinić - Slavonski Brod

Lana Krstinić, Ivan Frka Šeparović, Zorana Čizmić, Ante Vuković, Dario Bojčić, Nikolina Marin, Dea Jurić-Perković, Simona Šimat, Ante Kovačić - Split

Ivana Friganović Petrica - Sukošan

Ljiljana Peharda-Ivić, Ivana Ereš - Varaždin

Tihana Čilić - Vinkovci

Nataša Gržetić Car - Virovitica

Anabel Babić - Viškovo

Ana Pulja - Vodnjan

Ninoslav Jolić - Vukovar

Dijana Paleka, Sergej Kuštera - Zadar

Valerija Milković-Budimlija, Frano Visković, Anja Profozić Canjuga (Trešnjevka), Tena Velčić, Jelena Lukenda-Brekalo, Anita Erdeljac (Trešnjevka), Nikolina Petek-Žugaj, Lea Budak, Lucija Kuterovac, Kristian Tadić (Trešnjevka), Selma Čančar Omerbašić, Sara Znaor (Trešnjevka), Dominik Pleše (Trešnjevka), Ida Prpić, Dubravka Žarković, Martina Matleković (Trešnjevka), Anja Balenović (Centar), Petra Domislović (Centar), Tijana Đurišić, Višnja Tadić (Peščenica-Žitnjak), Katarina Guštin (Centar), Ana Martinović, Josip Jezidžić (Prečko), Petra Gajski (Centar), Marija Sabljić Blažević (Centar), Ante Stjepan Vidović (Centar), Andreja Puntijar, Igor Jurišić, Nino Balenović (Centar), Rifet Herić, Marta Krolo Šeparović, Blanka Jozinović (Prečko), Sandra Petaros-Sikirić (Voltino), Aleksandra Pavelić (Maksimir), Vladimir Basić (Stenjevec), Mario Sesar, Maja Jagodić-Štimac (Trešnjevka), Kristina Horvat (Črnomerec), Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Josip Marcelić, Ivan Miletić (Sesvete), Igor Ivanković (Trnje), Nives Romana Beketić-Lušić (Savski Gaj), Inga Vučković (Črnomerec), Davor Matković (Centar), Zlatan Vajzović, Blaženko Crnojević (Trnje), Maja Flajnik, Marin Radić (Trnje), Janko Naka (Dubrava), Biserka Dumnica, Berislav Mostarac (Prečko), David Basač - Zagreb

Višnja Batinić, Ante Brekalo - Zaprešić