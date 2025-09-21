FOTO / U Makarskoj održan prosvjed "Svi za Osejavu"

Makarski gradonačelnik Zoran Paunović poručuje da Osejavu neće dati investitorima jer mora ostati njima i njihovoj djeci naglasivši da nitko nije protiv investitora, no ne može biti gradnje na štetu građana. Podsjetio je da se Grad još od 2021. godine protivi izdvajanju i cijepanju sporne čestice, no sada Županija odlučuje tu česticu prepustiti u ruke investitorima.