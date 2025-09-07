Objavljeni podaci o noćenjima u makarskom primorju. Evo kakvi su u odnosu na lani

U ljetovalištima na Makarskoj rivijeri boravilo je do konca kolovoza 850.486 domaćih i stranih gostiju koji su ostvarili 4.851.849 turističkih noćenja.
U odnosu na prvih osam prošlogodišnjih mjeseci, broj dolazaka gostiju na Makarsko primorje bio je kao i lani u istom razdoblju, a ostvarenih je noćenja do konca lipnja jedan posto manje nego godinu dana ranije.
Prema podacima eVisitora, Makarsku, koja vodi po turističkom prometu na Primorju, posjetilo je 256.785 gostiju koji su ostvarili 1.370.680 noćenja pa grad bilježi povećanje broja dolazaka od tri posto a noćenja dva je posto više nego do konca kolovoza prošle godine.
U Brelima također se bilježi povećanje broja dolazaka za tri posto, a noćenja je dva posto više nego lani, dok u Baškoj Vodi osmomjesečni turistički bilježi minus u dolascima i noćenjima gostiju.
Ujedno, u prvih osam ovogodišnjih mjeseci na Makarskoj rivijeri boravilo je 27,4 posto gostiju od ukupno 3.102.127 turista koji su posjetili turistička odredišta Splitsko- dalmatinske županije, a ostvareno je 31,8 posto noćenja u odnosu na 15.235.780 noćenja koje su realizirali domaći i strani gosti na području županije.
