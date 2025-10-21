Gorostas od 333 metra u splitskoj luci: "Zadnji put dva mjeseca nije bilo ribe"

Američka grdosija ponovno je u Splitu. Nosač Aviona "Gerald Ford" uplovio je u splitsku luku, gdje će biti sljedećih nekoliko dana. Sigurnosne mjere su na najvišim razinama, a najveći profit od posjeta pet tisuća članova posade očekuju ugostitelji
Najveći ratni brod
Najveći ratni brod kao najveća atrakcija u Splitu. Ponovno je stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade.
Za uhvatiti dobar kadar penjalo se i po najvišim stijenama. A dah oduzima pogled sa splitske rive, javlja Dnevnik.
"Da vam kažem da mi je unuk iz Londona naručio da mu snimim i da mu pošaljem. Tako da upravo to radim, a prizor je fantastičan, ali zapravo malo i zastrašujući", govori Jasna.
Dug 333 metra, visok 76, brod šeste flote američke ratne mornarice u Splitu je stigao u sklopu redovitog posjeta lukama Sredozemlja. Ali ovaj put bez medija.
"Zaštićen ko lički medo"
"Ne mo'š mu prići, on je zaštićen ko lički medo", žali se prolaznik u Splitu.
"Ruje po kanalu ovdje, jer mi je prijatelj ribar i zadnji put kad je bio, dva miseca nije bilo ribe. I to je svaki put tako kad su ti jači, lijepi brodovi", žali se Vesna iz Splita.
