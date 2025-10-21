FOTO / U splitsku luku uplovio američki nosač zrakoplova - najveći vojni brod ikada izgrađen

Kao prvi brod u klasi za sljedeću generaciju nosača zrakoplova donosi mnogo tehnologija za postizanje veće ubojitosti, sposobnosti preživljavanja i zajedničke interoperabilnosti, uz smanjenje operativnih troškova i troškova održavanja. Brod "USS Gerald R. Ford", oznake CVN 78, prvi je novi nosač dizajniran u više od 40 godina, a osmišljen je da ima fleksibilnost za rad s budućim generacijama zrakoplova. Ime je dobio po 38. predsjedniku Sjedinjenih Država Geraldu Fordu.