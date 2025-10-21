Oglas

USS GERALD R. FORD

FOTO / U splitsku luku uplovio američki nosač zrakoplova - najveći vojni brod ikada izgrađen

N1 Info
21. lis. 2025. 11:12
USS Gerald R. Ford
Ivan ivanovic/PIXSELL

Nosač zrakoplova američke mornarice USS Gerald R. Ford (CVN 78), najveći vojni brod ikada izgrađen, uplovio je u splitsku luku. Drugi je to posjet tog nosača zrakoplova Splitu i Hrvatskoj, nakon prethodnog zaustavljanja 2023.

Ovaj je planiran u sklopu njegovog tekućeg raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a zbog podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih pomorskih snaga Europa-Afrika​, te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Europi.

USS Gerald R. Ford
Ivan ivanovic/PIXSELL

Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Gradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 zrakoplova. ​Uz zrakoplovno osoblje posadu​ čini 4500 članova posade.

Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.

USS Gerald R. Ford
Ivan Ivanovic/PIXSELL

Kao prvi brod u klasi za sljedeću generaciju nosača zrakoplova donosi mnogo tehnologija za postizanje veće ubojitosti, sposobnosti preživljavanja i zajedničke interoperabilnosti, uz smanjenje operativnih troškova i troškova održavanja. Brod "USS Gerald R. Ford", oznake CVN 78, prvi je novi nosač dizajniran u više od 40 godina, a osmišljen je da ima fleksibilnost za rad s budućim generacijama zrakoplova. Ime je dobio po 38. predsjedniku Sjedinjenih Država Geraldu Fordu.

USS Gerald R. Ford nosač zrakoplova splitska luka vojni brod

