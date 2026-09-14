UBOJSTVO ŽENE
Sindikat policije nakon femicida u Slatini: Naši kolege postupali su u dobroj vjeri
Sindikat policije Hrvatske oglasio se nakon izvanrednog nadzora kojim su utvrđeni propusti u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene u Slatini, poručivši da su policajci, prema informacijama kojima raspolaže, postupali u dobroj vjeri.
Iz Sindikata policijeporučuju da su, na temelju informacija kojima trenutačno raspolažu, uvjereni kako su policijski službenici postupali u dobroj vjeri te pozivaju javnost da ne donosi zaključke prije završetka postupaka.
"Na temelju svih informacija kojima u ovom trenutku raspolažemo, uvjereni smo da su naši kolege i članovi postupali u punoj dobroj vjeri", navodi Sindikat.
Istodobno smatraju opravdanim preispitati postupanje policije i drugih institucija nakon tragedije takvih razmjera.
"Takva preispitivanja dio su odgovornog odnosa prema događaju. Naši članovi pružaju punu suradnju svim nadležnim tijelima u utvrđivanju svih činjenica", poručili su.
Pet policajaca udaljava se s dužnosti
Priopćenje Sindikata uslijedilo je nakon što je glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio rezultate izvanrednog nadzora. Njime je utvrđena teža povreda radne discipline kod pet policijskih službenika, među kojima su i rukovoditelji koji su radili u operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave virovitičko-podravske.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da su zaključci nadzora u obliku naloga dostavljeni Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj te da slijede disciplinski postupci.
"To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. To uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici bit će udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani", rekao je Božinović za HRT.
Milina je ranije kazao da je nadzor pokazao kako je policija tijekom srpnja, kao i prilikom nadzora mjera opreza, postupala u skladu sa svojim ovlastima i pravilima struke. Propusti su, međutim, utvrđeni u postupanju 8. rujna, neposredno prije ubojstva.
Prema njegovim riječima, policija nije poduzela sve radnje koje je trebala s obzirom na poznate rizike. Problemi su utvrđeni u organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra.
Sindikat: Postoje okolnosti koje se ne mogu spriječiti
Sindikat u priopćenju upozorava i na uvjete u kojima policijski službenici svakodnevno postupaju u slučajevima obiteljskog nasilja.
"Policija nažalost svakodnevno intervenira u velikom broju slučajeva sumnje na obiteljsko nasilje i, unatoč iskustvu, znanju i predanosti službenika, postoje okolnosti koje se, nažalost, ne mogu spriječiti", navode.
Dodaju da to ne umanjuje težinu tragedije, ali smatraju da slučaj treba promatrati i kroz ovlasti, mjere i resurse koje policajcima na raspolaganje stavljaju zakon i sustav.
Prema stajalištu Sindikata, ovaj bi slučaj trebao pokazati i postoje li dijelovi sustava koje je potrebno mijenjati.
"Ako će ova tragedija išta pokazati, neka pokaže i gdje sustav - zakonske mjere, operativne postupke i ljudske resurse – mora ojačati, kako bi se rizik ponavljanja sveo na najmanju moguću mjeru", poručili su.
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