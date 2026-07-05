Vatrogasci Jelsa

Oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume dosad je izgorjelo u požaru u Ivan Dolcu na Hvaru, objavili su kasno u subotu vatrogasci, dodajući da je situacija na požarištu trenutno zadovoljavajuća.

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Od izbijanja požara u subotu popodnevnim satima na požarištu su bila aktivna četiri kanadera. Vatrogasci kažu da je situacija trenutno zadovoljavajuća iako još puše bura.