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Zaprešić

Policija objavila koliko je osoba privedeno uoči i na Thompsonovom koncertu

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Hina
|
05. srp. 2026. 07:47
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04.07.2026., Zapresic - Koncert Marka Perkovica Thompsona. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

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Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.  

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.

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Teme
koncert marko perković thompson zaprešić

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