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ČLANOVI NA SASTANKU

Inicijativa "Gospić je naš dom" sudjeluje na sjednici saborskog Odbora za okoliš

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N1info
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13. kol. 2026. 16:28
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Prosvjedni hod pod nazivom "Hodaj za Liku" u organizaciji Gradjanske inicijative "Gospic je nas dom". Photo: Zoran Oreskovic/PIXSELL
Zoran Oreskovic/PIXSELL

Na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću sudjelovat će i članovi Inicijative „Gospić je naš dom“, dok će ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić govoriti o poduzetim mjerama, rizicima za okoliš i zdravlje te planu sanacije.

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Sjednica Odbora sazvana je zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit, kao i utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda. Na sjednicu, koja će se održati u petak, 14. kolovoza, pozvane su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Ministrice bi trebale izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi te planiranom načinu, roku i financijskom okviru sanacije.

Na drugoj točki dnevnog reda članovi Odbora trebali bi glasati i o prijedlogu da se 18. kolovoza održi javno saslušanje odgovornih i predstavnika nadležnih institucija. Na njega bi, uz ministrice, bili pozvani i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, ličko-senjski župan Ernest Petry i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Za održavanje saslušanja potrebna je većinska podrška Odbora.

Predsjednica Odbora Dušica Radojčić ranije je istaknula da stanovnici Gospića i okolice moraju dobiti informacije o procjeni rizika za zdravlje, mogućem području izloženosti i načinima širenja onečišćenja, kao i o planiranoj sanaciji.

Članovi Inicijative „Gospić je naš dom“ najavili su da će sudjelovati na raspravi koja će se održati u KIC-u u Budačkoj 12, s početkom u 16 sati.

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