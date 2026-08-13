Inicijativa "Gospić je naš dom" sudjeluje na sjednici saborskog Odbora za okoliš

Na drugoj točki dnevnog reda članovi Odbora trebali bi glasati i o prijedlogu da se 18. kolovoza održi javno saslušanje odgovornih i predstavnika nadležnih institucija. Na njega bi, uz ministrice, bili pozvani i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, ličko-senjski župan Ernest Petry i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Za održavanje saslušanja potrebna je većinska podrška Odbora.