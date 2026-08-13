ČLANOVI NA SASTANKU
Inicijativa "Gospić je naš dom" sudjeluje na sjednici saborskog Odbora za okoliš
Na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću sudjelovat će i članovi Inicijative „Gospić je naš dom“, dok će ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić govoriti o poduzetim mjerama, rizicima za okoliš i zdravlje te planu sanacije.
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Sjednica Odbora sazvana je zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit, kao i utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda. Na sjednicu, koja će se održati u petak, 14. kolovoza, pozvane su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Ministrice bi trebale izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi te planiranom načinu, roku i financijskom okviru sanacije.
Na drugoj točki dnevnog reda članovi Odbora trebali bi glasati i o prijedlogu da se 18. kolovoza održi javno saslušanje odgovornih i predstavnika nadležnih institucija. Na njega bi, uz ministrice, bili pozvani i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, ličko-senjski župan Ernest Petry i gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Za održavanje saslušanja potrebna je većinska podrška Odbora.
Predsjednica Odbora Dušica Radojčić ranije je istaknula da stanovnici Gospića i okolice moraju dobiti informacije o procjeni rizika za zdravlje, mogućem području izloženosti i načinima širenja onečišćenja, kao i o planiranoj sanaciji.
Članovi Inicijative „Gospić je naš dom“ najavili su da će sudjelovati na raspravi koja će se održati u KIC-u u Budačkoj 12, s početkom u 16 sati.
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