SVE KONTROLE NISU GOTOVE
HZJZ objavio rezultate analize iz Like: Voda za piće sigurna, PFAS spojevi ispod granice
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je rezultate analiza uzoraka vode uzetih na području Ličko-senjske županije. Navode da su svi ispitani uzorci sukladni s propisanim vrijednostima, a koncentracije analiziranih tvari ispod maksimalno dopuštenih koncentracija
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Uzorkovanje je provedeno u utorak, 11. kolovoza, pri čemu su uzeta tri uzorka sirove vode te tri uzorka vode na mjestu korištenja.
Prema rezultatima koje je objavio HZJZ, svi analizirani uzorci zadovoljavaju vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
Analizirani i PFAS spojevi
Posebna pozornost bila je usmjerena na PFAS spojeve. Iz HZJZ-a navode da su u svim uzorcima koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov ukupni zbroj, bile ispod granice kvantifikacije, koja iznosi 0,0015 mikrograma po litri za svaki pojedini spoj.
Objavljeni rezultati, dodaju, u skladu su s rezultatima prethodnih analiza koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži.
Analize još nisu posve završene
Analize, međutim, još nisu u potpunosti završene.
Dodatna kemijska i mikrobiološka ispitivanja i dalje su u tijeku, a njihovi će rezultati biti objavljeni naknadno zbog vremena potrebnog za njihovu provedbu.
HZJZ je istaknuo da će nastaviti pratiti stanje te pravodobno obavještavati javnost o rezultatima analiza.
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