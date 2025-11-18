Oglas

FOTO, VIDEO / Zgrada Vjesnika u plamenu cijelu noć: "Šteta je totalna!"

N1 Info
18. stu. 2025. 07:08
09:26

Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu zahvatio je požar nešto prije ponoći, a gori još uvijek. Na terenu je 30 vozila i 93 vatrogasaca JVP Grada Zagreba, uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD postrojbi. Za promet su zatvorene Zagrebačka i Slavonska avenija.

N1

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

17 Objava

09:25

prije 1 min.

Vlasnik radija cijelu noć pratio situaciju

Vlasnik radija Laganini FM Josip Majher cijelu je noć proveo pred Vjesnikom i gledao kako vatra guta neboder. “Koliko sam vidio i pričao s vatrogascima, vatra nije probila do našeg kata. Ali s obzirom da to gori cijelu noć, nitko ne zna kakva je situacija unutra”, rekao je za Telegram. Više OVDJE.

09:15

prije 11 min.

Ministarstvo graditeljstva: Naši prostori nisu zahvaćeni požarom

"Sinoć oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a vatra se širila vertikalno te je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca.

Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih.

Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom.

Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", priopćilo je Ministarstvo graditeljstva.

09:05

prije 21 min.

Kako je počeo požar?

Marin, mladić koji živi u blizini Vjesnika, prvi je pozvao vatrogasce. Ispričao je što je vidio i kako je požar započeo. Više OVDJE.

08:38

prije 48 min.

Ušli smo u zgradu Vjesnika

Naša reporterka Maja Štrbac imala je prilike ući za vatrogascima u prizemlje Vjesnika, koje je puno vode, ali i raznih ostataka uzrokovanih požarom. Više OVDJE.

08:15

prije 1h

Ovako trenutno izgleda zgrada Vjesnika

Čini se da je najgore prošlo, trenutno se ne nazire plamen izvana, što možete vidjeti po najnovijim fotografijama.

požar, Vjesnik
N1 / Maja Štrbac
požar, Vjesnik
N1 / Maja Štrbac

08:02

prije 1h

Vatrogasci ušli u zgradu

Vatrogasci su uspjeli ući u zgradu Vjesnika, što znači da su se uvjeti pobolkšali i da je sigurnije neg u trenucima najveće buktinje.

vatrogasci, Vjesnik
N1 / Maja Štrbac

07:51

prije 1h

Simbol Zagreba i novinarstva

Visok 67 metara protegnutih na 16 katova, Vjesnik je bio simbol modernističkog optimizma, napretka i tehnološkog razvoja. Zgrada je to koja je obilježila cijelo jedno, sada minulo, doba. Više OVDJE.

07:35

prije 1h

"Dobili smo samo jednu dojavu o požaru"

"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava", kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Više OVDJE.

07:25

prije 2h

Situacija djeluje bolje

Stanje na požarištu je oko šest sati izgledalo puno bolje nego sat ili dva prije toga. Vatra se smanjila i nije bilo otvorenog velikog plamena iako je na mnogim katovima i dalje gorjelo, prenosi Index.

Siniša Jembrih iz zagrebačkih vatrogasaca je samo kratko rekao da se požar još gasi, da ima džepova.

07:24

prije 2h

"Ne vjerujem da Vjesniku ima spasa"

Neki od okupljenih koji su se našli u blizini nebodera u vrijeme požara kazali su za HRT kako im je žao što gori jedan od simbola grada Zagreba.

"Vatrogasci se trude, ali ne vjerujem baš da mu ima spasa", kazao je jedan od njih.

Vjesnik požar vatrogasci zagreb

