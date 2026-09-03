FOTO / Višani ne mogu do plaže: "Doslovno je cijelu uvalu stavio pod napon"

'Danas smo bili malo istraživali uvale oko Stončice. Došli smo do Vele Čavojnice s namjerom da se okupamo. Spuštajući se do vale naišli smo na ogradu visoku oko 1,70 metara koja je još opasana žicom pod naponom. Ostali smo neugodno iznenađeni', opisali su.