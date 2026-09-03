OGRADIO POMORSKO DOBRO
FOTO / Višani ne mogu do plaže: "Doslovno je cijelu uvalu stavio pod napon"
U uvali Vela Čavojnica na Visu, na pomorskom dobru je osvanula kuća ograđena električnom žicom s jasnim upozorenjem da je diranje iste opasno po život. Lokaci su bijesni, a reakcije nadležnih institucija se čekaju
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Bizarni primjeri ograđivanja pomorskog dobra u Hrvatskoj dobili su novog maha, a ovog puta je posrijedi čak i opasnost od struje. Kako piše Sandra Barčot za Slobodnu Dalmaciju, netko je ogradio dio pomorskog dobra ogradom sa žicom pod električnim naponom.
Na prizor su naišli ljudi koji su se spustili do uvale kako bi se okupali. Umjesto slobodnog prolaza prema moru, tvrde da ih je dočekala ograda visoka oko 1,7 metara.
'Danas smo bili malo istraživali uvale oko Stončice. Došli smo do Vele Čavojnice s namjerom da se okupamo. Spuštajući se do vale naišli smo na ogradu visoku oko 1,70 metara koja je još opasana žicom pod naponom. Ostali smo neugodno iznenađeni', opisali su.
Navode da se s desne strane uvale nalazi kuća te da mogu razumjeti želju vlasnika za privatnošću, ali postavljaju pitanje kako je moguće na ovaj način zapriječiti pristup obali.
'U samoj vali s desne strane nalazi se kuća i razumijem da čovjek želi privatnost, ali smije li lokalni šerif provoditi svoju volju i je li to po zakonu? Doslovno je cijelu uvalu stavio pod napon?', pitaju.
Lokalci, prema navodu Slobodne Dalmacije, za sve optužuju jednog Belgijca koji je izgradio kuću tik uz more s novoizrađenim mulom u uvali Vela Čavojnica na Visu.
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