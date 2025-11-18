Oglas

prve ovosezonske pahulje

FOTO / Zabijelili se dijelovi Hrvatske, snijeg pao i na Sljemenu

author
N1 Info
|
18. stu. 2025. 08:03
sljeme
webcam

Prvi ovosezonski snijeg zabijelio je dijelove Hrvatske.

Oglas

Snježne pahulje zabijelile su dijelove Like, Gorskog kotara, ali i Sljeme.

cam
WEBCAM HAK
mala kapela
hak webcam

U nastavku utorka još treba računati na snijeg i  mjestimice izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Poslijepodne će se oblaci postupno razilaziti. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom na udare orkanska. 

Novi snijeg naša meteorologinja najavljuje već za petak.

Teme
snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ