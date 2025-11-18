FOTO / Zabijelili se dijelovi Hrvatske, snijeg pao i na Sljemenu

Prvi ovosezonski snijeg zabijelio je dijelove Hrvatske.
Snježne pahulje zabijelile su dijelove Like, Gorskog kotara, ali i Sljeme.
U nastavku utorka još treba računati na snijeg i mjestimice izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Poslijepodne će se oblaci postupno razilaziti. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom na udare orkanska.
