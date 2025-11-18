VREMENSKA PROGNOZA
Zimski uvjeti: Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, otežava i jak vjetar
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiše ima još u mnogim predjelima, snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, HAK upozorava na zimske uvjete na cestama i obveznu zimsku opremu.
U nastavku utorka još treba računati na snijeg i mjestimice izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Poslijepodne će se oblaci postupno razilaziti. Puhat će jaka i olujna bura, pod Velebitom na udare orkanska.
Srijeda donosi povoljnije prilike, uglavnom suhe, uz promjenjivu naoblaku. U Dalmaciji će lokalno biti pljuskova.
Četvrtak donosi češću oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito navečer. Kasnije navečer jače pogoršanje vremena diljem zemlje.
Petak će biti uglavnom oblačan, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mjestimice izraženijim. U gorju će padati snijeg, no očekuje se mjestimice i u nizinama, osobito zapadne unutrašnjosti.
Subota također donosi nepovoljne prilike, prave zimske, obilnu oborinu mjestimice, kišu, snijeg u gorju, ali bijele pahulje moguće su i u nizinama zapadne i središnje unutrašnjosti.
U nedjelju postupno smirivanje.
