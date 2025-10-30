Fuchs iznio brojke učeničkih izostanaka: "Veliki porast"

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je u četvrtak da su učenici prošle godine imali više od 40 milijuna izostanaka te da učenik u prosjeku iz škole izostane oko 90 sati godišnje.
Prema podacima koje je iznio, učenici su prošle godine imali više od 40 milijuna sati izostanaka, od čega se više od 20 milijuna odnosi na osnovne škole, a oko 16 i pol milijuna na srednje škole.
"Kad to sve skupa 'uprosječite', broj opravdanih izostanaka po učeniku u srednjoj školi je negdje oko 115, a 90 i nešto u osnovnoj školi“, rekao je ministar novinarima nakon sjednice Vlade.
To znači da učenik u prosjeku izostane oko 90 sati godišnje, odnosno 13 do 15 dana nastave.
"Ovaj veliki porast javlja se nakon korone jer one dvije godine praktički i nije bilo izostanaka", dodao je Radovan Fuchs, podsjetivši da je prije pandemije, kada su izostanke opravdavali liječnici, broj opravdanih sati bio oko 40 posto manji.
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine upozorila je u četvrtak da se hrvatska obiteljska medicina suočava s problemom deficita liječnika te da bi novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno opteretilo liječnike.
Na te je primjedbe Fuchs uzvratio da će se cijeli postupak opravdavanja izostanaka razraditi.
"Razgovarat ćemo i s liječnicima obiteljske medicine. Vjerujem da ćemo to vrlo dobro harmonizirati te da neće prouzročiti nikakva dodatna posebna opterećenja", rekao je ministar.
Podsjetio je da su roditelji do sada mogli opravdavati djetetov izostanak do tri dana neograničen broj puta, što je dovelo do mogućih zloupotreba. Ministarstvo stoga predlaže da se roditeljima mogućnost opravdavanja izostanka ograniči na dva puta po tri dana u jednom polugodištu,
Naglasio je da će taj prijedlog ići na javno savjetovanje, te će se stoga čuti i mišljenje javnosti, roditelja i liječnika.
Ministar je kazao kako je cilj ograničenja spriječiti neopravdane izostanke i vratiti djecu u školske klupe, uz zadržavanje mogućnosti da roditelji opravdaju kraće izostanke bez liječnika.
Na pitanje novinara o nedavnom okruglom stolu o žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu, koji je održan u Saboru u organizaciji Kluba zastupnika DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, poručio je da "takve stvari treba prepustiti ozbiljnim povjesničarima".
"Zločin je zločin, bez obzira govorimo li o pet ili sto tisuća ljudi", rekao je Fuchs te podsjetio da su pri izradi školskih kurikula povijesti nastojali uključiti sve strane te objektivno prikazati osjetljive dijelove hrvatske povijesti, "bez favoriziranja bilo koje strane".
