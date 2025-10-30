Obiteljski liječnici o ispričnicama: Neka se Fuchs zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) oštro je reagirala na najavu ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa o ograničavanju mogućnosti da roditelji sami opravdaju izostanak djeteta s nastave do tri dana. Iako se kao razlog navodi velik broj izostanaka učenika, obiteljski liječnici upozoravaju da je prijedlog štetan i predstavlja korak unatrag, stoji u priopćenju KoHOM-a.
Štetan korak unatrag
U KoHOM-u Fuchsov prijedlog smatraju povratkom na staro rješenje koje se u praksi pokazalo iznimno lošim te je upravo zato i bilo napušteno. Ističu kako je takva promjena štetna iz više razloga, a ponajviše jer stvara novo administrativno opterećenje liječnicima obiteljske medicine, kojih ionako nedostaje. Pisanje ispričnica za blaga, samoograničavajuća stanja koja prolaze sama od sebe, poput prehlada ili viroza, nepotrebno bi opteretilo sustav.
Rizik od zaraze u pretrpanim čekaonicama
Liječnici upozoravaju da za stanja poput blažeg proljeva, viroze, mučnine ili blago povišene temperature odlazak u ordinaciju najčešće nije medicinski nužan. No, ministrova bi odluka natjerala roditelje da dovode djecu liječniku isključivo radi ispričnice. To bi, navode, dovelo do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i produljilo čekanje za sve. Također, upozoravaju na realan rizik da se djeca u čekaonicama dodatno zaraze, što bi im produljilo izostanak iz škole, a takvo okruženje posebno je opasno za kronične i onkološke pacijente.
"KoHOM neće pristati na to da se problem izostanka iz škole, nezadovoljstvo učenika nastavom i želja roditelja da njihovo dijete nema neopravdanih izostanaka, prelama preko obiteljske medicine. Sustav obiteljske medicine ionako je potpuno devastiran te kadrovski i materijalno deficitaran. Nova administrativna opterećenja, sasvim sigurno, neće doprinijeti tome da se situacija u sustavu obiteljske medicine popravi.
Ono što radi ministar Fuchs je nekorektno i nadasve nedopustivo vrijeđanju iznimno važne struke obiteljske medicine te pokušaj umanjivanja njene važnosti za zdravo društvo, ali i zadiranje u kompetencije i ovlasti zakonom regulirane liječničke profesije", stoji u priopćenju koje prenosi Index.
Problem je u školi, a ne u ordinaciji
Iz KoHOM-a poručuju kako neće pristati da se problem izostanaka, nezadovoljstva učenika nastavom i želje roditelja da izbjegnu neopravdane sate prelama preko leđa obiteljske medicine, koja je već kadrovski i materijalno devastirana. Takav potez smatraju nekorektnim i nedopustivim omalovažavanjem struke. Umjesto prebacivanja odgovornosti na zdravstveni sustav, iz Koordinacije savjetuju ministru da se pozabavi uzrocima problema.
"Umjesto toga, savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer, problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi!
Problemi školstva i obrazovnog sustava ne smiju se rješavati u liječničkim ordinacijama jer to automatski znači punjenje čekaonica, mogućnost širenja bolesti i više administrativnog posla obiteljskim liječnicima", poručuju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare


