Obiteljski liječnici o ispričnicama: Neka se Fuchs zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole

Liječnici upozoravaju da za stanja poput blažeg proljeva, viroze, mučnine ili blago povišene temperature odlazak u ordinaciju najčešće nije medicinski nužan. No, ministrova bi odluka natjerala roditelje da dovode djecu liječniku isključivo radi ispričnice. To bi, navode, dovelo do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i produljilo čekanje za sve. Također, upozoravaju na realan rizik da se djeca u čekaonicama dodatno zaraze, što bi im produljilo izostanak iz škole, a takvo okruženje posebno je opasno za kronične i onkološke pacijente.