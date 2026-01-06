Naš Borna Šmer javio se uživo u Pregled dana s autoputa kod Delnica gdje je razgovarao s voditeljem tehničke jedinice HAC-a, Valentinom Crljenkom
Snijeg je zabijelio velike dijelove zemlje, na nekim mjestima uz obalu puše olujna bura, a zbog niskih temperatura stvara se poledica.
Na A1, A6, A7, A8 i na Istarskom ipsilonu trenutno nema slobodnog pravca za tegljače, kao ni vozila s prikolicom.
"Snažan vjetar stvara probleme duž magistrale, a pojedine dionice otvorene su samo za osobna vozila. Neke dionice čak su zatvorene i za osobna vozila, a problema ima i u pomorskom prometu", rekao je Borna Šmer.
Na autocesti A6 naš reporter razgovarao je s Valentinom Crljenkom, voditeljem tehničke jedinice HAC-a.
Što se tiče onih koji ne poštuju zabrane, kaže da kazne možda i nisu dostatne.
"Možda je potrebno raditi i preventivno. Dugo sam u ovom poslu i ponavlja se da posebno tegljači i prikoličari prolaze kroz zabrane, a isto tako osobna vozila nekad ne koriste zimsku opremu čime ugrožavaju sebe i ostale sudionike", napominje.
Kazne nedovoljne?
130 eura je kazna, a dovoljno je platiti 70 eura na licu mjesta kako bi se "pokrilo" nekorištenje zimske opreme.
"Uz jak vjetar i intenzivne padaline moramo spomenuti da je temperatura -7. Mi tretiramo cestu i s kalcijevim kloridom. Najbitnije je u ovom trenutku da bude prohodna, a to je do 10 centimetara što se nikako ne može dogoditi", rekao je.
Kaže da se tegljači i prikoličari isključuju prije "poznatih uzbrdica i nizbrdica" u Gorskom kotaru.
"Za pravac Rijeke i Dalmacije to je Vukova Gorica, a za pravac od Rijeke to je prije naplate Kikovica", otkriva punktove na kojima su na snazi zabrane uslijed loših uvjeta na kolniku.
"Do sutrašnje večeri bi trebalo doći do smirivanja", očekuje Crljenko.
Vjetar u jačanju
Na pitanje očekuje li postroženja zabrana, kaže da postoji mogućnost da olujna bura pređe u orkansku buru. "Tada se mijenjaju parametri za sva vozila, što znači da na čvoru Delnice-Kikovice neće moći prometovati ni osobna vozila", no kako kaže - nada se da do toga neće doći.
