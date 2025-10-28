Gdje je najviše mladih s diplomama u EU? Jedna naša regija među najlošijima, ali po nečemu smo i dobri

No u ovom izvješću Eurostata ima i nešto po čemu Hrvatska prednjači, skupa s Irskom. Naime, prema podacima za 2024. godinu više od 90 posto osoba u dobi od 20 do 24 godine imalo je završenu najmanje srednju školu u sve četiri hrvatske regije te sve tri irske regije. Lani je, primjerice, udio mladih u dobi od 20 do 24 godine s barem srednjom razinom obrazovanja bio najviši u Zapadnoj Grčkoj (99,7 posto) te u Zagrebu (99,2 posto).