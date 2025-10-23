VEDRAN BILAS
Dekan najuspješnijeg hrvatskog fakulteta: Vodstvo treba okupljati, a ne dijeliti
Dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vedran Bilas, gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića.
Na samom je početku komentirao stanje na Sveučilištu, iz kuta znanosti, tehnologije, način na koji se upravlja...
"To je tema o kojoj se može puno govoriti, ali ukratko bih rekao da ono još uvijek čeka početak svoje budućnosti. Još uvijek razmišlja o romantiziranoj prošlosti", kazao je Bilas pa nastavio:
"Nažalost, nije poželjna praksa imati kritičko mišljenje i iznositi ga. Vidjeli smo to i u pojavama u zadnje vrijeme, gdje se na razini vodstva dijele dekani i fakulteti. Dijeli se na šutljive i one koji govore. Vodstvo treba okupljati, a ne dijeliti."
Svakako, FER je perjanica Sveučilišta, što na domaćem, to i inozemnom planu. Ali, cijeni li ga se dovoljno?
"Možemo razgovarati o načinu financiranja. Na korak smo do potpisivanja ugovora koji će to promijeniti pa dati fakultetima više slobode upravljanja sredstvima i ispunjavanju ciljeva. Kulturološki, naša organizacija predstavlja dinamičnu i poduzetnu organizaciju, koja traži promjene i ne priznaje na status quo. Tu dolazimo, ne bih rekao u sukob, u raskorak. Ne želimo nametati naš način razmišljanja, ali ne želimo ni da se nama nameću okviri kako bismo trebali funkcionirati."
Otpor unutar akademske zajednice
Ima li i drugih "oaza" unutar Sveučilišta, kao što je FER?
"Imamo u prirodoslovlju, biotehnologiji, tehnici i društveno-humanističkim znanostima, ali mogu govoriti o FER-u, koji je otvoren prema idejama, ali i međunarodnoj afirmaciji, što pomaže razvoju FER-a. Najaktivniji smo fakultet u Zagrebu i Hrvatskoj. Kod nas se oko 200 zaposlenih profesora natječe za razne projekte i samim time znaju najnovije trendove i konkurencija ih potiče. Snažno zagovaramo i u Hrvatskoj jaču internacionalizaciju visokog obrazovanja. Vrijeme je da se to provede pa da hrvatsko visoko obrazovanje postane konkurentno na tržištu EU-a."
Osvrnuo se na otpor unutar hrvatske akademske zajednice u smislu razvoja visokog obrazovanja u skladu s modernim smjernicama. Ponajprije u smislu nedostatka domaćih studenata i nemogućnosti privlačenja stranih.
"Rekao bih da, bez obzira na demografsku situaciju, moramo se integrirati u Europu. Ako nemamo cirkulaciju talenata i mobilnost ljudi, nismo integrirani. U Hrvatskoj je neambiciozna politika javnog visokog obrazovanja i nedostaje joj vizija kako bi se nešto pokrenulo. Više puta sam javno pozivao na suradnju one koji kreiraju javne politike jer je to zajednički projekt. Bez cirkulacije talenata ne možemo ostvariti što Hrvatska treba."
Često se čuju kritike da su sve novije generacije lošije od prethodnih.
"Vječita tema, kao nogometna reprezentacija ili turistička sezona. Digitalizirali smo zapisnike Vijeća još od tehničkog fakulteta iz 1926. do danas, a neke i starije. Ustanovili smo da se svakog desetljeća pojavljuju iste rasprave. Čini se da je to stalno tako, govoriti da studenti nisu dovoljno pripremljeni. Školu treba mijenjati prema navikama i načinu života novih generacija. Ali, treba znat, Sveučilište ne proizvodi zaposlenike nego intelektualno osviještene osobe. Mi proizvodimo tehnološke i poslovne lidera za idućih 40 godina. Iako neki alati neće vrijediti ni pet godina, oni će se prilagoditi i vrijedit će idućih 40 godina. Imamo i dalje interes prema najboljim maturantima i maturanticama. Ove godine se kod nas upisala najbolja maturantica i izabrala je FER je joj nudi temelje koji su joj potrebni. E, sad, hoćemo li takve ljude usmjeriti da se daju za sebe ili Hrvatsku ili ćemo ih usmjeriti da budu lagano letargični i neambiciozni."
Na kraju, komentirao je situaciju na Filozofskom fakultetu i suspenzije studenata.
"Ne bih komentirao aktivnosti ili situacije na drugim fakultetima jer je to nezahvalno, ne znam detalje. Činjenica jest da studenti FFZG-a imaju tradiciju intenzivnijeg javnog djelovanja. Nadam se da će Uprava u suradnji sa Studentskim zborom naći pravi način izlaska iz ove krize. Mi se trudimo imati kvalitetnu komunikaciju s našim studentskim udrugama, pomagati im u radu i poticati ih, što uključuje i kritičko razmišljanje. Vrijeme na fakultetu nije samo tu za stjecanje znanja nego i formiranje osobe za daljnji život. Studentima govorimo im da kreiraju ideje, razgovaraju o njima i bore se za njihovu realizaciju", zaključio je Vedran Bilas.
