"Vječita tema, kao nogometna reprezentacija ili turistička sezona. Digitalizirali smo zapisnike Vijeća još od tehničkog fakulteta iz 1926. do danas, a neke i starije. Ustanovili smo da se svakog desetljeća pojavljuju iste rasprave. Čini se da je to stalno tako, govoriti da studenti nisu dovoljno pripremljeni. Školu treba mijenjati prema navikama i načinu života novih generacija. Ali, treba znat, Sveučilište ne proizvodi zaposlenike nego intelektualno osviještene osobe. Mi proizvodimo tehnološke i poslovne lidera za idućih 40 godina. Iako neki alati neće vrijediti ni pet godina, oni će se prilagoditi i vrijedit će idućih 40 godina. Imamo i dalje interes prema najboljim maturantima i maturanticama. Ove godine se kod nas upisala najbolja maturantica i izabrala je FER je joj nudi temelje koji su joj potrebni. E, sad, hoćemo li takve ljude usmjeriti da se daju za sebe ili Hrvatsku ili ćemo ih usmjeriti da budu lagano letargični i neambiciozni."