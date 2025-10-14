Tek ste diplomirali? Evo gdje u Europi ćete najlakše pronaći posao

Međutim, mnogim novim diplomantima i dalje treba vremena da pronađu posao. Konkurencija je žestoka. U Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice, poslodavci su 2024. godine primili više od 1,2 milijuna prijava za nešto manje od 17.000 radnih mjesta za diplomante, prema Institutu poslodavaca studenata (ISE). To znači da je za svako radno mjesto pristiglo u prosjeku 140 prijava — što je najviša razina konkurencije u više od 30 godina, otkako ISE prikuplja takve podatke (od 1991.), javlja Euronews.