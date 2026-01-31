Benčić o novom odnosu Možemo i SDP-a: "Jasan zaokret od neoliberalne ekonomske politike..."

"Skrivamo se iza nekakvih europskih trendova i odbijamo oporezivati najbogatije, ne samo porezom na nekretnine nego porezom na nagomilano bogatstvo malog broja ljudi u Hrvatskoj. Također se skrivamo i iza toga da ne možemo pomoći radnicima u smislu skraćivanja radnog vremena, a možemo ako njihov rad bolje organiziramo i ako ga zasnujemo na boljoj tehnologiji. Skrivamo se i iza toga da ne možemo povećati plaće koliko radnici traže, a možemo ako počnemo poštovati sindikate i radnike udružene u cilju da se počne poštovati ono što rade i da se pošteno plati", upozorila je.