FOTO, VIDEO / Zapaljeni Trnjanski kresovi: Policija privela više osoba

Uz pojačane mjere sigurnosti te napetosti zbog prosvjeda protivnika događaja, na Savskom nasipu u Zagrebu u subotu poslijepodne održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježava Dan pobjede nad fašizmom.
Na mjesto održavanja tijekom poslijepodneva stigla je skupina prosvjednika, među kojima su i veterani Domovinskog rata, a između njih i sudionika manifestacije raspoređene su policijske snage i zaštitna ograda.
Prosvjednici su razvili više transparenata, među njima i "Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička” te "Zapamtite Vukovar".
Na Savski nasip prosvjedovati je došao i Dražen Keleminec, predsjednik stranke "Autohtona - Hrvatska stranka prava", izvanparlamentarne stranke krajnje desnice.
Dodatnu zabrinutost izaziva i najava mogućeg dolaska navijačkih skupina nakon nogometne utakmice između Dinama i Hajduka.
Novinari s terena javljaju da je policija privela jednu osobu.
Policija je na području Savskog nasipa angažirala interventne i specijalne postrojbe te policajce u civilu, a cijeli skup se i snima.
Trnjanske kresove organizira Mreža antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista te pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća gradske četvrti Trnje.
19:52
Hitna pomoć intervenirala nakon paljenja kresova - pozlilo jednoj osobi
Samo nekoliko minuta nakon paljenja kresova dojurilo je vozilo hitne pomoći. Prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Jutarnji list, jednoj je ženi pozlilo.
19:52
Tri osobe uhićene
Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić rekao je da se 30-ak prosvjednika još uvijek nije razišlo.
"Uhićene su tri osobe, mahom je to bilo riječ o remećenju javnog reda i mira, ali ostaje za vidjeti kako će to policija okarakterizirati", rekao je.
Dodao je da se na Trnjanskim kresovima okupilo 1000-1500 građana.
19:29
FOTO / Zapaljeni trnjanski kresovi
19:25
VIDEO / Pale se trnjanski kresovi
18:59
Policija privodi dvojicu prosvjednika
Policija je, prema snimkama, privela dvojicu prosvjednika koji su se okupili prosvjedujući protiv Trnjanskih kresova.
18:55
Prosvjednik: "Određena ekipa veliča najvećeg zločinca svih Hrvata, Josipa Broza"
Jedan od prosvjednika, upitan zašto je došao prosvjedovati, odgovorio je: "Zato jer određena ekipa sa osnovnom školom i nešto sitno vrtića zaražuju i šire tifus i komunizam na mlade ljude koji, nažalost, nisu u stanju raspoznati laž ili istinu. Laž koja se vukla nekih 80-90 godina i sad kad dolazi danak istine da se svi oni hrvatski vitezovi, hrvatski civili prikazuju kad se iskapaju, da oni dolaze i slave zločine nad Zagrepčanima, nad našim sugrađanima Hrvatima, i da veličaju najvećeg zločinca svih Hrvata, Josipa Broza, i njegova djela", odgovorio je.
"Samo Bog i Hrvati", dodao je, "a fašisti su tamo u Italiji.
18:47
Tomašević: Treba slaviti dan kada je srušen režim koji je ubijao starce, žene i djecu
U izjavi novinarima u subotu na Trnjanskim kresovima Tomašević je podsjetio da je i u svom prvom mandatu obilježavao Dan oslobođenja Zagreba, kao i da je najavio da će isto činiti i u drugome mandatu. "Demokratski sam izabran, ništa ne skrivam, ničega se ne sramim", poručio je.
Smatra da treba slaviti dan kad je "srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase, nacionalnosti, vjere ili političkih stavova".
Podsjetio je i da je u izvorišnim osnovama u Ustavu RH jasno navedeno da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, a nasuprot NDH. "I to nikome do sada nije bilo sporno", istaknuo je te podsjetio da su Trnjanski kresovi obnovljeni prije 12 godina, sedam godina prije nego što je postao gradonačelnik.
18:46
Počeo središnji program
Nakon što je počeo središnji program Trnjanskih kresova, sudionici su se odmaknuli od ograde pa su prosvjedici ostali sami s policijom i događaj promatraju iz daljine.
18:25
Organizatorice: "Krajnje desne poruke danas su sve prisutnije: na ulicama, u medijskom prostoru te političkom životu"
Organizatorice Trnjanskih kresova su ranije, u intervjuu za N1, poručile kako žele stvarati prostore solidarnosti u kojima se svi mogu osjećati sigurni, slobodni i jednaki. Također su upozorile kako krajnja desnica u ime nacije i tradicije želi takve prostore eliminirati, a ljude upogoniti u mržnju i ratne pohode za imperijalističke projekte velikih sila i nacionalističke politike malih država poput naših na Balkanu.
18:21
Pogledajte transparente prosvjednika
