BITKA ZA METROPOLU
Benčić: Plenković je opsjednut Zagrebom i pokušava se "nakačiti" na naše uspjehe
Koordinatorica stranke Možemo! i njena saborska zastupnica Sandra Benčić rekla je u srijedu kako je ne brine poziv predsjednika HDZ-a zagrebačkim HDZ-ovcima da pojačaju aktivnosti i stvaraju preduvjete za promjene u Zagrebu, a relativizirala je i Vladinu pomoć glavnom gradu.
"HDZ je dva puta pomogao Zagrebu, 2021. i 2025., kad su kolosalno izgubili izbore, na tome im možemo zahvaliti", rekla je Sandra Benčić Hini, referirajući se na sinoćnju izjavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića kako su projekti u Zagrebu "itekako vezani za angažman Vlade i HDZ-a".
"Ideološke teme najlakše mobiliziraju ljude, no puno ih je teže mobilizirati da predstavite 2,75 milijardi eura za obnovu, to je teško prodati. Molim vas da ljudima otvoreno kažete - svi vrtići u Zagrebu, sve škole, sve bolnice, fakulteti obnovljeni su i sagrađeni zahvaljujući novcima koje je nabavila Vlada", rekao je Plenković stranačkim kolegama na sinoćnjem obilježavanju 36. obljetnice osnivanja četiriju organizacija gradskih četvrti HDZ-a.
"Plenković se pokušava 'nakačiti' na uspjehe Zagreba"
Benčić uzvraća kako premijer već neko vrijeme "opsesivno hoda po svakom ogranku" ne bi li "svoje" pokušao uvjeriti u ono što druge ne može, a to je da je baš on zaslužan za sve što se gradi u Zagrebu. "To, da se on pokušava 'nakačiti' na uspjehe Zagreba, znači da ih i on priznaje, no evidentno ni svoje ne može uvjeriti da je to zasluga Vlade, pa zato tako hoda i propovijeda im", ustvrdila je.
Navela ja i kako ih ne može uvjeriti "iz jednostavnog razloga što je on do 2021. bio na vlasti u Zagrebu i u državi, a rezultat te vladavine je da u Zagrebu nije bilo novih tramvajskih pruga, novih vrtića i škola, rješavanja Centra za gospodarenje otpadom, gradnje stanova za javni najam.
Premijer je "opsjednut" Zagrebom
Premijera je prozvala da je na vlasti u Zagrebu bio s osobom "za koju je sud rekao da je gradom upravljala kao mafijaškom organizacijom", očito misleći na Milana Bandića.
"On je opsjednut Zagrebom i kad bi ta opsesija bila malo manja, možda bi mu ostalo dovoljno vremena da se bavi onime gdje je na vlasti, na nacionalnoj razini i da se pozabavi najvećim problemom Hrvatske, a to je struktura ekonomije koja generira najveću stopu inflacije u eurozoni, ili time kako da iskoristi poklonjenih 25 milijardi iz europskih fondova, da domaću ekonomiju čini otpornijom na vanjske šokove", rekla je Benčić.
Kaže da je ne brine Plenkovićev poziv zagrebačkim HDZ-ovcima da pojačaju aktivnosti i stvaraju preduvjete za promjene u Zagrebu.
HDZ je u Zagrebu nevidljiva stranka
"Neka ljudi pogledaju tko su ljudi zagrebačkog HDZ-a, kako djeluju kao opozicija, oni nemaju prijedlog, ideju o ničemu, nemaju čak ni kritiku, oni su jedna nevidljiva opozicija, relativno nevidljiva stranka u Zagrebu i takva će ostati", prognozirala je.
Kazala je i kako je Zagreb, od kad je HDZ u opoziciji, pet puta dignuo financijski rejting, 12 puta povećao ulaganja u vrtiće i škole, da se grade dva nova stadiona, bazen u Španskom… "Sve ono čega nije bilo dok je HDZ bio na vlasti", istaknula je i dodala kako je to "ogledni primjer" što treba raditi i na nacionalnoj razini.
"Kad HDZ ode u oporbu, i na razini države će biti rezultati kakvi su u Zagrebu", rekla je koordinatorica Možemo!.
