Traži se oštra reakcija: Hoće li Mađarska "platiti cijenu" zbog kontakta s Rusima?

Optužbe su se pojavile u jeku predizborne kampanje u Mađarskoj, uoči parlamentarnih izbora u travnju na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Orbán je, s obzirom na to, posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. Također, Szijjártó je od veljače 2022., kada je Rusija pokrenula invaziju Ukrajine, posjetio Moskvu 16 puta. Njegov posljednji posjet bio je 4. ožujka kada se u Kremlju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.