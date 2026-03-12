Plenković: Upozorit ćemo naše partnere u NATO-u na novost u arsenalu Vojske Srbije

Požega svoj dan obilježava na blagdan Grgureva, drevnog vinogradarskog običaja koji je uvršten na popis nematerijalne kulturne baštine. Taj datum podsjeća i na 12. ožujka 1689. godine, kada je hrvatska vojska pod vodstvom Luka Ibrašimović Sokol porazila Osmanlije i oslobodila Požegu nakon 150 godina njihove vlasti.