Nenadoknadiv gubitak
Državni vrh izražava sućut povodom smrti Gabi Novak: Zbog nje, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav
Povodom smrti glazbene dive Gabi Novak, sućut su izrazili premijer Andrej Plenković, predsjednik Zoran Milanović, ministrica kuture Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
"S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku velike dive hrvatske glazbe, neponovljive Gabi Novak. Njezine iznimne vokalne izvedbe, emotivne glazbene interpretacije i jedinstvena osobnost obilježile su dugogodišnju pjevačku karijeru u kojoj je superiorno vladala hrvatskom scenom, zajedno s Arsenom Dedićem, s kojim je osim obiteljskog dijelila i glazbeni put", istaknuo je premijer u poruci sućuti.
Gabi Novak, dodao je, bila je istinska glazbena zvijezda koja je svojim pjesmama zauvijek obilježila naše, ali i živote mladih generacija u dolasku.
"Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo. Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi", istaknuo je Plenković u sućuti obitelji Gabi Novak.
Milanović: Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav
Predsjednik Zoran Milanović od Gabi Novak oprostio se dirljivom objavom na Facebooku:
"Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu. Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav. Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi. Izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima pokojne Gabi Novak", napisao je.
Jandroković: Bezvremensku vrijednost njenih vokalnih izvedbi itekako je prepoznavala i uvažavala i struka
Sućut obitelji preminule glazbenice uputio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković: "Uvijek birajući skladbe s naročitom pažnjom, Gabi Novak znala je u njih unijeti istančanu i neponovljivu umjetničku emociju, jednako oduševljavajući interpretacijom bez obzira na žanr. Zbog toga je kroz dugu karijeru uspjela steći zaista brojne poklonike", istaknuo je.
Jednako kao publika, bezvremensku vrijednost njenih vokalnih izvedbi itekako je prepoznavala i uvažavala i struka, dodao je.
"Među brojnim priznanjima koja je zaslužila, Porin koji je 2006. godine dobila za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi samo dodatno potvrdio nedvojbeno mjesto koje Gabi Novak zauzima među hrvatskim glazbenim ikonama", napisao je Jandroković.
Obuljen Koržinek: Odlaskom Gabi Novak hrvatska kultura izgubila izniman glas
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da je hrvatska kultura "izgubila izniman glas koji nikad nećemo zaboraviti".
"U trenutku gubitka dive hrvatske glazbe, prisjećamo se svih trenutaka u kojima smo bili zadivljeni njenom umjetnošću, mjesta na kojima smo slušali njenu glazbu. Tih trenutaka, tih mjesta je neizmjerno mnogo. Voljeli smo i poštovali Gabi jer je bila umjetnica skromne, ali snažne geste, njen glas titra u nježnim tonalitetima, mekim modulacijama, tihim zakutcima intime", istaknula je ministrica.
Dugogodišnja karijera Gabi Novak obuhvatila je gotovo sve glazbene izraze, napomenula je Obuljen Koržinek, dodavši da su pop, šansona, jazz, prepjevi, vokale suradnje, dueti, samo neka poglavlja karijere koja je trajala gotovo šezdeset godina, a umjetnička i životna suradnja s Arsenom Dedićem jedinstvena u čitavoj povijesti hrvatske glazbe.
"Zajedno su stvorili zaseban glazbeni univerzum satkan od poezije, nježnog glasa i snažnih emocija", istaknula je podsjetivši na bogat diskografski opus Gabi Novak, u kojemu se, uz ostalo, ističu pjesme "Ljubav ili šala", "Vino i gitare", "Duga je, duga noć", "Pamtim samo sretne dane" i "Pusti me da spavam".
Nosač zvuka "Pjesma je moj život", dodala je, nisu samo obrade kompozicija Arsen Dedića i standarda s početka karijere u jazz obradama mladih glazbenika predvođenih Matijom Dedićem. "Amblematskog naziva, Porinima ovjenčan, doima se kao umjetnički i životni testament jedinstvenog senzibiliteta koji je pomirio i objedinio temeljne stilske i vokalne izraze Gabi Novak. Osebujnog baršunastog glasa s lakoćom je spajala elegičnost šansone i mekoću jazza", napisala je Obuljen Koržinek u poruci sućuti.
"Iako često kažemo da je umjetnost veća od života, o umjetničkoj suradnji sa sinom Matijom teško je govoriti u ovom trenutku kad se još uvijek nismo oporavili od Matijina nepravednog i preranog odlaska. Dirljiva obiteljska i kreativna povezanost istinskih velikana hrvatske glazbe, kulture i umjetnosti ostat će zabilježena i zapamćena za sve buduće generacije. Odlaskom Gabi Novak hrvatska kultura izgubila je izniman glas koji nikad nećemo zabraviti", napisala je ministrica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare