Život glazbene dive i djetinjstvo obilježeno tragedijom: "Okrutno nas je razdvojila sudbina"

Nakon gubitka oca, Gabi je s majkom provela godine u maloj sobi u poslijeratnom Zagrebu. Majka se tada suočavala s brojnim problemima, ne samo pri traženju posla, nego i s predrasudama okoline. "Majka je imala velikih problema sa mnom jer, ako bih ja kojim slučajem zakašljala, morala me izvesti iz razreda, samo zato što je bila Njemica", ispričala je Gabi koje je te mlade godine provela ispunenje nesigurnošću i naporima za preživljavanjem.