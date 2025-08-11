Život glazbene dive i djetinjstvo obilježeno tragedijom: "Okrutno nas je razdvojila sudbina"

Glazbena diva Gabi Novak preminula je u 89. godini života, ostavivši neizbrisiv trag na hrvatskoj kulturnoj sceni. Iza njezine karizme i izvanrednog glazbenog talenta krije se dirljiva životna priča duboko obilježena osobnom tragedijom.
Oglas
Mnoge je potresla vijest o odlasku glazbene dive Gabi Novak, koja je preminula u 89. godini života. Njezin odlazak označava kraj izuzetnog poglavlja domaće glazbe, ostavljajući veliku prazninu među obožavateljima, ali i u slavnoj glazbenoj obitelji. Posebno je taj gubitak bolan nakon što je u lipnju ove godine preminuo njezin sin Matija Dedić, poznati jazz pijanist, prenosi tportal.
Teško djetinjstvo
Iza svjetla pozornice i glazbene veličine krije se životna priča Gabi Novak, ispunjena teškim iskustvima koja su je zauvijek obilježila.
Gabi je rođena kao Gabrijela Novak 8. srpnja 1936. godine u Berlinu. Od malih nogu bila je suočena s neizvjesnošću ratnih godina, a njezini roditelji, majka Elizabeth Reiman iz Njemačke i otac Đuro Novak s Hvara, rano su s trogodišnjom Gabi napustili Berlin. Najprije su se preselili u Zagreb, a potom djevojčicu poslali na Hvar, baki i djedu, kako bi je zaštitili od prijetećih opasnosti.
Njezino djetinjstvo obilježila je tragedija. Naime, pri kraju rata, tijekom očevog posjeta Hvaru, sudbina je nemilosrdno prekinula njihove živote: otac joj je pogubljen. "Bez oca sam ostala vrlo rano, okrutno nas je sudbina razdvojila", prisjećala se Gabi. Samo je znala da joj je otac pokopan negdje na Visu, ali točno mjesto nikada nisu uspjeli saznati.
Život u poslijeratnom Zagrebu
Nakon gubitka oca, Gabi je s majkom provela godine u maloj sobi u poslijeratnom Zagrebu. Majka se tada suočavala s brojnim problemima, ne samo pri traženju posla, nego i s predrasudama okoline. "Majka je imala velikih problema sa mnom jer, ako bih ja kojim slučajem zakašljala, morala me izvesti iz razreda, samo zato što je bila Njemica", ispričala je Gabi koje je te mlade godine provela ispunenje nesigurnošću i naporima za preživljavanjem.
Unatoč teškim okolnostima, Gabi je uz majčinu ljubav i podršku otkrila svjetlo u glazbi. Svoj izvanredni talent pokazala je kao članica OKUD-a Jože Vlahović, a prvo zaposlenje pronašla je u Zagreb-filmu kao kopistica. Prava sudbina odvela ju je na pozornicu, a jedna proslava Nove godine donijela njezine prve javne nastupe i otvorila vrata uspješne glazbene karijere.
Svoju veliku ljubav, a kasnije i supruga Arsena Dedića upoznala je 1958. godine ispred televizijskog studija u Zagrebu, dok su oboje bili u brakovima - Gabi s kompozitorom Stipicom Kalogjerom, a Arsen s Vesnom Matoš, s kojom je imao kćer. Njihova veza nije bila ljubav na prvi pogled, već se polako i sigurno razvijala kroz godine prijateljstva, zajedničkih glazbenih suradnji i nježnih osjećaja. Arsen je za Gabi napisao veliki broj skladbi, a njihova simbioza poslovnog i privatnog života bila je iznimna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas